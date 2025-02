Carrarese: le ultime. I grigiorossi ritrovano Vazquez. Arbitra Tremolada di Monza

Sarà la prima assoluta tra Paride Tremolada e la Carrarese. Il fischietto della sezione di Monza è stato a chiamato a dirigere gli azzurri per la prima volta in carriera nella sfida di domani con la Cremonese. La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Claudio Barone di Roma 1 e Ivan Catallo di Frosinone, dal quarto ufficiale Marco Di Loreto della sezione di Terni mentre al Var ci sarà Federico La Penna di Roma 1 e all’Avar Oreste Muto di Torre Annunziata. Tremolada, invece, ha già arbitrato due volte la Cremonese, ma nella stagione passata e sempre allo stadio Zini col bilancio di due vittorie per i grigiorossi: una in Coppa Italia contro il Cittadella e l’altra in campionato contro il Cosenza.

Cremonese che, a meno di colpi di scena dell’ultim’ora, dovrebbe tornare a schierare a Carrara il proprio leader tecnico, oltre che capocannoniere della squadra con 9 gol, Franco Vazquez. Il ’Mudo’ è mancato a Cesena perché squalificato ma è sempre aperta ai suoi danni un’indagine della procura federale per presunte frasi razziste rivolte a Dorval in Bari-Cremonese. La decisione tarda ad arrivare e a questo punto l’argentino va verso una maglia da titolare e il tecnico Stroppa dovrà scegliere chi affiancargli in attacco tra Bonazzoli, De Luca e Nasti. Sulla fascia destra il posto dello squalificato Barbieri dovrebbe essere preso da Zanimacchia mentre in cabina di regia l’altro squalificato Castagnetti sarà rimpiazzato da Majer. In difesa torna a disposizione Ravanelli che, però, potrebbe non essere schierato dal primo minuto.

Gian. Bond.