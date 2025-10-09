Carrarese Lo staff tecnico sta lavorando bene. Un grande vantaggio avere la rosa al completo

E’ tornata sul pezzo la Carrarese che ieri pomeriggio ha effettuato il primo allenamento della settimana dopo i due giorni e mezzo di riposo concessi alla truppa da Calabro. Il prossimo impegno di campionato, fissato a Pescara il 18 ottobre, è ancora lontano ma c’è bisogno di prepararlo bene lavorando con la solita intensità e non a caso per la data odierna è già prevista una doppia seduta. Gli azzurri si alleneranno fino a sabato e poi avranno la domenica libera prima di iniziare la settimana “tipo“ di preparazione alla gara.

Il gruppo è tutto al completo e questo è un aspetto su cui porre l’accento perché significa che tutto lo staff non solo tecnico ma anche sanitario sta lavorando bene. Potersi presentare con l’intera rosa a disposizione in un trittico complicato e ravvicinato di gare come quello appena affrontato è stato sicuramente un vantaggio se si pensa ad esempio che la Juve Stabia nell’ultima sfida ha dovuto rinunciare ad alcuni elementi importanti. Alla base c’è uno scrupoloso lavoro di squadra che coinvolge allenatori, dottori, fisioterapisti, preparatori e addetti al recupero.

Di contrattempi fisici fin qui la Carrarese ne ha avuti ben pochi e quei pochi li ha risolti in tempi brevi. Schiavi, ad esempio, ha saltato solo 3 partite. Diciamo che dopo una preparazione estiva senza intoppi le prime problematiche sono arrivate al momento del ritorno allo stadio dei Marmi e sono in parte imputabili proprio a questo brusco passaggio dall’erba naturale al sintetico. La squadra apuana quest’anno ha fatto ben quattro settimane su campi in erba tra Pontremoli e Trentino. Il cambio di superficie si è fatto inevitabilmente sentire sulla componente muscolare e tendinea.

Non è un caso che dalla seconda settimana a Carrara sono iniziate delle piccole infiammazioni alle ginocchia e qualche problema di sovraccarico non solo muscolare ma anche articolare. Del resto incombeva la Coppa Italia e la squadra si stava allenando molto forte. Adesso la situazione è completamente rientrata. I giocatori sono stati rimessi “in bolla“ e gli unici problemi per Calabro sono di abbondanza. Nelle ultime gare il tecnico salentino è stato costretto suo malgrado a mandare tre giocatori in tribuna.