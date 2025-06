Carrarese Lorenzo Amatucci resta un obiettivo. L’amichevole al Viola Park alimenta la speranza

Un tecnico massese ha portato il Pescara in Serie B, un altro vi ha mantenuto la Sampdoria. All’impresa di Silvio Baldini si è unita domenica sera quella dell’amico Chicco Evani che è riuscito a salvare in extremis la formazione blucerchiata. L’ex calciatore del Milan in 8 partite sulla panchina doriana alla fine ne ha sbagliata solo una: quella persa a Carrara. Anche l’ultimo verdetto della serie cadetta è stato emesso ed a sprofondare in Lega Pro è toccato a sorpresa alla Salernitana che ha inanellato la seconda, dolorosissima, retrocessione consecutiva.

Il ritorno del playout è stata l’ultima, amara, gara in maglia granata per Lorenzo Amatucci. Il forte centrocampista classe 2004 in prestito a Salerno dalla Fiorentina non è riuscito a evitare il “collasso“ di squadra nonostante la buona stagione a livello personale. I numeri sono tutti a suo favore. Lui è stato uno dei giocatori inamovibili collezionando in campionato 36 presenze, tutte da titolare, impreziosite da 3 gol e 1 assist oltre alle 2 della post season. Amatucci è risultato il calciatore con più contrasti fatti (111) e vinti (63) di tutta la Serie B ed il secondo per dribblatori contrastati (43).

Sul ragazzo negli ultimi giorni sembrano essersi fiondate Palermo e Spezia, due delle società più ambiziose in ottica prossima stagione. La Carrarese, però, non ha ancora sventolato bandiera bianca e fino all’ultimo proverà ad avanzare la propria candidatura. Rispetto alle due corazzate, dove la concorrenza sarà agguerrita ed Amatucci rischierebbe di trovare poco spazio o di bruciarsi ai primi errori, la società apuana potrebbe offrire maggiori garanzie d’impiego del talento aretino.

L’amichevole fissata al Viola Park per il prossimo 25 luglio sta a testimoniare che tra Fiorentina e Carrarese i rapporti sono più che cordiali ed il prestito del giocatore potrebbe rappresentare un modo per sancire una collaborazione ancor più solida tra i due club toscani. Della Fiorentina non dimentichiamo che piace anche Tommaso Rubino, attaccante classe 2006 che ha segnato a raffica nella Primavera 1 (20 gol in 38 partite).