Carrarese Luigi Cherubini spicca il volo in A. In fase di definizione il passaggio al Sassuolo

La Carrarese gonfia metaforicamente il petto. Uno dei freschi protagonisti in maglia azzurra giocherà il prossimo anno in Serie A. Si sta definendo, infatti, la cessione al neopromosso Sassuolo di Luigi Cherubini da parte della Roma, proprietaria del suo cartellino. Il fantasista classe 2004 è valutato dal club capitolino 6/7 milioni e nella sua crescita esponenziale ha contribuito in maniera determinante la società marmifera che l’ha avuto in prestito per questa stagione facendolo debuttare coi “grandi“ e mettendolo in campo 35 volte. La Carrarese è stata ripagata dai 4 gol e dai 5 assist del giocatore ed ha avuto anche un ritorno economico dovuto al fatto di aver schierato in campo con continuità un under. Certo la formula del prestito secco non ha dato la possibilità di accedere ad ulteriori introiti ma il “caso“ Cherubini può fare scuola e consigliare le società di Serie A ma anche i loro giovani talenti a scegliere la Carrarese per crescere e mettersi in mostra.

L’altro esempio lampante è Gabriele Guarino che si è guadagnato la convocazione per l’Europeo Under 21 disputato in Slovacchia. Anche per il centrale difensivo di Molfetta si prospetta un futuro di alto livello, probabilmente ancora in Serie B e con la maglia dell’Empoli che ha tutta l’intenzione di riportarlo alla casa madre. Se Cherubini e Guarino hanno ormai spiccato il volo la Carrarese spera quanto meno di riuscire a trattenere un altro “gioiello“ rimasto un po’ più grezzo ma in grado di risplendere di luce ancora più intensa. Parliamo di Samuel Giovane, centrocampista di proprietà dell’Atalanta, che alla fine è l’under che in azzurro ha avuto il maggior minutaggio. I suoi numeri (1 gol e 4 assist) possono ulteriormente migliorati. Un altro anno a Carrara, in un’ambiente che lo ha rivitalizzato dopo la stagione altalenante di Ascoli, potrebbe essere la soluzione più vantaggiosa per tutti. La Carrarese ci spera così come spera di potersi sedere a tavolino anche col Lecce per parlare di una permanenza in terra apuana di Marco Bleve, altro prestito che nelle ultime due stagioni si è rivelato quanto mai proficuo.