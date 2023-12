Carrarese, l’uomo chiave. Il portiere Marco Bleve punto di riferimento della cerniera difensiva

Sedici presenze e 8 clean sheet. Sono i numeri dell’ottimo avvio di campionato di Marco Bleve, l’estremo difensore pugliese arrivato in prestito dal Lecce ad agosto e diventato un punto fermo della retroguardia azzurra. Il classe 1995 è tornato a parlare della gara disputata contro la Recanatese: "Un punto che ci lascia rimpianti e rammarico. Molte occasioni create e un po’ di incapacità di trovare il colpo del ko hanno tenuto in bilico una gara contro avversario di buon livello ma dalla partita è emerso che i nostri valori sono superiori. Un’occasione buttata per stare in scia del Cesena. Dobbiamo riscattarci".

Fin qui, sono solo 11 le reti incassate: "I numeri parlano chiaro e descrivono una condizione individuale e collettiva che consente di annoverare il nostro pacchetto arretrato tra i migliori. Non conta chi gioca, tutti hanno qualità ed esperienza per non fare rimpiangere l’assente di turno. Con la Recanatese ho fatto un doppio intervento importante soprattutto per il momento in cui è avvenuto perché andare sotto ci avrebbe tagliato le gambe. Con i miei compagni sono fortunato: subisco pochi tiri in porta e riesco a dilettarmi con i piedi, ma compiere qualche prodezza è una soddisfazione per il lavoro fatto durante la settimana". E sulla prossima trasferta a Rimini: "In questa fase della stagione, considerati i nostri valori e obiettivi, incontrare questa o quella squadra è relativo. Di opportunità ne abbiamo già sprecate, il Cesena vola e la striscia positiva di cinque gare non basta. A Rimini serve portare a casa tre punti, in qualsiasi modo".

Al.Sa