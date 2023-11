Carrarese, l’uomo chiave. Simone Zanon padrone della corsia di destra: "Esperienza positiva»

La fascia destra della Carrarese ha trovato un nuovo padrone? Sembrerebbe di si basandosi sul mero computo delle presenze. Simone Zanon fin qui ha disputato da titolare 7 delle 12 gare di campionato e nello specifico ha giocato dal primo minuto le ultime tre. In questo periodo si può dire che l’esterno meranese abbia messo la freccia su Grassini superandolo momentaneamente nelle gerarchie di mister Dal Canto. Il tecnico ne ha sottolineato più volte la maggior propensione difensiva e proprio questa sua caratteristica potrebbe rappresentarne il valore aggiunto. Zanon, insomma, garantisce più equilibrio e copertura ma non disdegna le avanzate e col suo destro preciso sa disegnare parabole al bacio.

In stagione ha confezionato già due assist: il primo per il gol di testa di Palmieri all’Entella ed il secondo per la girata di Capello al Pineto. "Ho iniziato la stagione stazionando a sinistra – ci racconta Simone – ma sono di piede destro e su questa corsia rendo di più. Per le necessità del mister e della squadra resto a disposizione per ogni posizione. Personalmente per adesso sono soddisfatto della mia esperienza qui a Carrara perché sto migliorando e sento di poter essere utile alla causa".

Zanon è rimasto in campo per tutti e 95 i minuti nella vittoriosa gara di domenica col Pescara cosa che gli era successa soltanto un’altra volta contro la Vis Pesaro. "Sono tre punti che pesano perché arrivano dopo che nelle precedenti partite ci erano mancati i risultati – spiega l’esterno altoatesino –. Le vittorie contro una “grande“, poi, regalano nuove certezze e convinzione ma soprattutto la tranquillità di guardare avanti con spirito positivo. Gli ingredienti del successi sono stati il funzionamento dei meccanismi e sincronismi a livello difensivo e dei movimenti offensivi. Adesso testa alla prossima gara contro la Juventus Next Generation. In trasferta occorre svoltare perché i punti sono pochi per chi come noi ha certe ambizioni. Giochiamo sempre allo stesso modo, senza differenze tra casa e trasferta, ma dobbiamo essere più lucidi e freddi a sfruttare gli episodi anche lontano da Carrara".

"La Juventus ha ottimi calciatori, giovani e molto affamati – conclude – ma la Carrarese ha dalla sua anche l’esperienza e ci servirà tutta per provare a far svoltare la partita domenica sera a nostro favore".