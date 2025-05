Carrarese-Mantova: Analisi delle Prestazioni e Gol Decisivi

RAVAGLIA 6,5. Un paio di buon interventi e poca responsabilità sui gol presi.

ILLANES 6. Il migliore di una difesa non irreprensibile.

GUARINO 5,5. Soffre la fisicità e deve spesso ricorrere al fallo. E’ la prima volta che lo si è visto in difficoltà con un avversario. (88’ TORREGROSSA n.g.).

IMPERIALE 5,5. Perde il corpo a corpo in area consentendo a Debenedetti di girare in rete il gol vittoria.

BOUAH 6. Si fa infilare da Mancuso in occasione del gol ma per il resto è un buon stantuffo sulla fascia destra.

MILANESE 5,5. Lanciato titolare gioca un primo tempo tra luci e ombre facendosi apprezzare per dinamismo ma meno per la qualità delle giocate (46’ CHERUBINI 6. Si accende subito ma si spegne anche presto. Avvia l’azione del momentaneo pareggio ma getta all’ortiche poco dopo una ripartenza che poteva essere letale).

SCHIAVI 6. Regia ordinata. Smista il gioco e scherma la difesa a dovere. Una sostituzione, la sua, non dovuta certo a demeriti (46’ ZUELLI 6,5. Il suo ingresso da nuova linfa anche a livello qualitativo al centrocampo azzurro).

GIOVANE 6. Muscolare, aggressivo. Per un’oretta contribuisce a dare intensità alla mediana. Dal 65’ CAPEZZI 5,5. Entra in una parte finale del match che coincide con il ritorno dei virgiliani).

CICCONI 7. Firma l’ottavo assist di una stagione nella quale si è confermato uno dei leader tecnici della squadra.

SHPENDI 5,5. Non gli sono mancati lotta, corsa ed impegno ma non è mai riuscito ad essere pericoloso negli ultimi trenta metri (83’ MELEGONI n.g.).

FINOTTO 7. Col suo gol da rapace dell’area di rigore riagguanta Schiavi come capocannoniere della squadra. Giocatore che non tradisce mai.

ALL. CALABRO 6.5. La sua Carrarese sale a Mantova e se la gioca alla pari. Ha la forza di reagire allo svantaggio ma commette l’errore di non colpire ancora quando ne ha l’occasione ed alla fine è punita da una fase difensiva non all’altezza delle precedenti gare.

Gianluca Bondielli