Carrarese Marco Bleve inquadra il Venezia: "Servirà una gara perfetta per fare punti"

"Per strappare punti pesanti al Venezia servirà una Carrarese vicina alla perfezione". Marco Bleve, il portierone leccese che da pochi giorni ha compiuto 30 anni, è consapevole delle difficoltà insite nella prossima sfida casalinga. "Affronteremo una squadra costruita per vincere la categoria, con una rosa estremamente qualitativa a disposizione e che verrà a Carrara con l’obiettivo di prendersi i tre punti. Sarà nostro compito preparare al meglio questa sfida, curando ogni minimo dettaglio sia tattico che mentale".

L’estremo difensore azzurro ha fatto un passo indietro tornando alla gara di Pescara. "Abbiamo fatto un’ottima prestazione fino al settantacinquesimo, dopodiché abbiamo sofferto più del previsto i loro cambi e il loro assalto finale. Fino alla rete del 2-1 abbiamo dimostrato grande personalità, in un campo difficile, dando una grande dimostrazione di forza. La loro reazione ci ha dimostrato, qualora ce ne fosse bisogno, che in questo campionato non esistono partite chiuse fino al triplice fischio. L’imprevedibilità di questa categoria e la qualità delle squadre con cui competi ogni settimana sono fattori determinanti, ma partite come quella di Pescara possono servirci da lezione e aiutarci a maturare ancora di più. Ad ogni modo, dobbiamo cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno e ripartire da lì, da quei settantacinque minuti estremamente positivi e dalla consapevolezza che, curando ulteriormente i dettagli, abbiamo le qualità per toglierci grandi soddisfazioni durante questa stagione".

Dopo queste prime otto giornate ha fatto il punto della situazione Nicolas Schiavi. "Siamo partiti bene, stiamo facendo un gran campionato ma non dobbiamo esaltarci – ha spiegato il centrocampista argentino -. Dobbiamo rimanere coi piedi per terra. Io sono molto contento e fiducioso perché siamo una buona squadra e anche negli allenamenti non solo in partita vedo l’atteggiamento giusto. Anche i nuovi si sono ambientati benissimo. Potremo divertirci se manterremo questa mentalità di dare sempre il massimo".

Anche Schiavi non ha saputo capacitarsi di quanto accaduto a Pescara. "Per settanta minuti abbiamo fatto una partita perfetta sia sul piano del gioco che sotto il profilo tattico. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare perché l’avevamo preparata bene. Non sappiamo darci una risposta di quello che è successo dopo. Il loro primo gol ci ha tagliato un po’ le gambe. Sembrava quasi fatta ma sappiamo che in serie B le partite finiscono all’ultimo secondo. Devi restare acceso completamente sino alla fine se no è un attimo a ritrovarti in una situazione inattesa".