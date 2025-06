Carrarese: Mateo Scheffer Bracco potrebbe tornare dal prestito all'Atalanta Under 23

La Carrarese potrebbe ritrovarsi già in casa un rinforzo per la prossima stagione. Si tratta di Mateo Scheffer Bracco che dovrebbe rientrare dal prestito all’Atalanta Under 23. Il condizionale è d’obbligo perché la società orobica ha un diritto di riscatto che potrebbe far valere entro il mese di giugno. L’esterno argentino è reduce da una bella annata in maglia nerazzurra con la quale ha collezionato 25 presenze condite da 2 reti e 3 assist. L’Atalanta Under 23, al suo secondo anno di vita, ha fatto molto bene classificandosi ottava al termine della regular season e riuscendo poi a superare ben tre turni dei playoff contro Trento, Albinoleffe e Torres. I lombardi sono usciti di scena ai quarti di finale contro l’Audace Cerignola senza mai perdere (0-0 e 2-2 i risultati) ma soltanto a causa del miglior piazzamento in campionato dei rivali che erano testa di serie.

In questo contesto il ventenne sudamericano ha fatto ampiamente la propria parte ed è stato seguito più volte dalla Carrarese che ne ha tratto giudizi positivi. Scheffer è stato impiegato come quarto di destra in un’Atalanta Under 23 che giocava con lo stesso modulo degli apuani (3-4-2-1) ma in qualche frangente è stato utilizzato anche nei due trequartisti. Parliamo di un ragazzo giovanissimo che è cresciuto ulteriormente dopo l’ottima annata in Serie D alla Vigor Senigallia confermando la sua propensione offensiva e le sue capacità in zona gol. Mateo si è spostato a Bergamo dopo aver debuttato in Serie B con la Carrarese giocando 7 minuti contro il Sudtirol. Con l’Atalanta ha quasi subito esordito dal primo minuto contro il Lumezzane ed alla fine è stato titolare 18 volte. E’ stato protagonista anche nei playoff partecipando attivamente a 4 partite su 6 (l’ultima l’ha saltata perché espulso nella precedente) e segnando anche un gol.

Va sottolineato che la Carrarese ha instaurato un buon rapporto di collaborazione con l’Atalanta come testimonia anche la cessione a titolo temporaneo di Samuel Giovane. Scheffer dei prestiti di rientro sembra il più pronto per essere riaggregato ai compagni mentre per Ryduan Palermo e Malik Opoola la soluzione più logica appare cercare una nuova destinazione.