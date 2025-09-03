Carrarese Mercato chiuso in crescendo: "I nostri operatori hanno fatto un buon lavoro"

Un “capatina“ nel suo Salento per godersi un’ultima giornata di mare. Antonio Calabro ha approfittato dei due giorni di stop per tornare a casa e proprio dalla spiaggia ha commentato la chiusura del mercato che ha visto la sua Carrarese mettere a segno due colpi prima del gong.

E’ rimasto soddisfatto della campagna di rafforzamento? "Io sarei stato contento a prescindere perché ho piena fiducia nei nostri operatori di mercato ma credo sia stato fatto un buon lavoro. Adesso toccherà a me tirar fuori il meglio da ciascuno. Non ho adesso il conto preciso dei giocatori ma siamo in tanti e ci sarà concorrenza com’è giusto che sia. E’ una cosa abbastanza normale che in questa prima sessione di mercato le squadre rimangano anche un po’ in sovrannumero per poi magari a gennaio dare la possibilità a chi avrà trovato meno spazio di potersi cercare un’altra destinazione".

Entrando più nello specifico che ci dice dei due acquisti dell’ultimo giorno: Hasa ed Arena? "Sono due giocatori che conosco molto bene. Hasa in mezzo al campo può far tutto, anche l’interno nel centrocampo a due. Arena è un elemento che passando al 3-4-2-1 mi può permettere di mettere un trequartista mancino, cosa che non ho potuto fare domenica. Quando ci siamo messi con quel modulo ho dovuto schierare a sinistra Accornero che è un destro. Diciamo che con Arena, Hasa e Sekulov abbiamo aumentato ulteriormente la qualità della rosa".

Tornando a domenica, a mente più fredda qual è il suo giudizio sulla partita? "Il pareggio col Padova tanti lo hanno visto come un passo indietro ma non io. In classifica abbiamo già 4 punti quando l’anno scorso avevamo dovuto aspettare novembre per farli. Non dimentichiamoci che siamo la Carrarese. Qualcuno forse si è fatto la bocca buona ma in questo campionato nessuno ti regala nulla e lo hanno dimostrato anche le prime due giornate. Non c’è stata una squadra capace di dare continuità e vincere entrambe le partite. Bisognerà sudarsi ogni singolo punto e per questo non voglio vedere "signorine" in campo".

Che considerazioni si sente di fare dopo i primi due turni di campionato? "E’ ancora presto per fare valutazioni sulle avversarie ma una cosa che posso dire su di noi e che nessuno ha sottolineato è che la Carrarese a Spezia è scesa in campo con 8 giocatori su 11 della formazione che ha vinto i play off di serie C e sarebbero stati 8 anche col Padova senza l’infortunio di Schiavi. Vuol dire che stiamo portando avanti un progetto all’insegna della continuità".

AZZURRI IN PASSERELLA Questa sera è confermata la presentazione ufficiale della prima squadra all’interno della “Festa della Birra“ nel complesso di Carrara Fiere con inizio alle ore 20.