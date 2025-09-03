Carrarese Mercato chiuso in crescendo: "I nostri operatori hanno fatto un buon lavoro"
Calabro: "L’arrivo di Sekulov, Hasa e Arena ha aumentato la qualità della rosa". Stasera la presentazione degli azzurri nel complesso di Carrarafiere
Un “capatina“ nel suo Salento per godersi un’ultima giornata di mare. Antonio Calabro ha approfittato dei due giorni di stop per tornare a casa e proprio dalla spiaggia ha commentato la chiusura del mercato che ha visto la sua Carrarese mettere a segno due colpi prima del gong.
E’ rimasto soddisfatto della campagna di rafforzamento? "Io sarei stato contento a prescindere perché ho piena fiducia nei nostri operatori di mercato ma credo sia stato fatto un buon lavoro. Adesso toccherà a me tirar fuori il meglio da ciascuno. Non ho adesso il conto preciso dei giocatori ma siamo in tanti e ci sarà concorrenza com’è giusto che sia. E’ una cosa abbastanza normale che in questa prima sessione di mercato le squadre rimangano anche un po’ in sovrannumero per poi magari a gennaio dare la possibilità a chi avrà trovato meno spazio di potersi cercare un’altra destinazione".
Entrando più nello specifico che ci dice dei due acquisti dell’ultimo giorno: Hasa ed Arena? "Sono due giocatori che conosco molto bene. Hasa in mezzo al campo può far tutto, anche l’interno nel centrocampo a due. Arena è un elemento che passando al 3-4-2-1 mi può permettere di mettere un trequartista mancino, cosa che non ho potuto fare domenica. Quando ci siamo messi con quel modulo ho dovuto schierare a sinistra Accornero che è un destro. Diciamo che con Arena, Hasa e Sekulov abbiamo aumentato ulteriormente la qualità della rosa".
Tornando a domenica, a mente più fredda qual è il suo giudizio sulla partita? "Il pareggio col Padova tanti lo hanno visto come un passo indietro ma non io. In classifica abbiamo già 4 punti quando l’anno scorso avevamo dovuto aspettare novembre per farli. Non dimentichiamoci che siamo la Carrarese. Qualcuno forse si è fatto la bocca buona ma in questo campionato nessuno ti regala nulla e lo hanno dimostrato anche le prime due giornate. Non c’è stata una squadra capace di dare continuità e vincere entrambe le partite. Bisognerà sudarsi ogni singolo punto e per questo non voglio vedere "signorine" in campo".
Che considerazioni si sente di fare dopo i primi due turni di campionato? "E’ ancora presto per fare valutazioni sulle avversarie ma una cosa che posso dire su di noi e che nessuno ha sottolineato è che la Carrarese a Spezia è scesa in campo con 8 giocatori su 11 della formazione che ha vinto i play off di serie C e sarebbero stati 8 anche col Padova senza l’infortunio di Schiavi. Vuol dire che stiamo portando avanti un progetto all’insegna della continuità".
AZZURRI IN PASSERELLA Questa sera è confermata la presentazione ufficiale della prima squadra all’interno della “Festa della Birra“ nel complesso di Carrara Fiere con inizio alle ore 20.
