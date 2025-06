Carrarese Mister Calabro allunga il contratto. Resterà in azzurro fino al 30 giugno 2027

Carrarese ed Antonio Calabro ancora insieme. A fugare ogni dubbio sulla permanenza sulla panchina azzurra nella prossima stagione del tecnico salentino, corteggiato da diversi club in queste ultime settimane, è arrivata la notizia del prolungamento del contratto di un altro anno con scadenza posticipata al 30 giugno 2027.

"Dal gennaio 2024, mister Calabro e il suo staff tecnico hanno contribuito in maniera determinante al raggiungimento degli storici risultati dell’ultimo biennio della nostra squadra, dalla promozione in Serie B nell’indimenticabile finale del 9 giugno 2024 al consolidamento di Carrara nella serie cadetta durante l’anno 2025 – si legge nel comunicato diramato ieri pomeriggio dalla Carrarese Calcio 1908 –. Il presidente Manrico Gemignani, la società tutta e gli addetti sono onorati di affrontare sotto la guida tecnica del nostro mister Antonio Calabro le tante e stimolanti sfide che ci riserverà la prossima stagione, con l’auspicio di scrivere insieme, ancora, importanti pagine della ultracentenaria storia di Carrarese Calcio".

Insomma alla fine le sirene provenienti anche da società limitrofe non hanno fatto breccia nel cuore del tecnico di Melendugno che a Carrara ha trovato il proprio habitat ideale per esprimere al meglio il suo calcio. Il rapporto di stima e di riconoscenza col presidente Gemignani hanno fatto il resto. Con la certezza di Calabro ancora al timone si apre nel migliore dei modi la prossima stagione che prenderà il via sabato 23 agosto con possibilità di anticipi a venerdì 22.

Rispetto allo scorso campionato la Carrarese avrà molto più tempo a disposizione per preparare la stagione considerato che i play off l’avevano impegnata fino al 9 giugno e l’esordio in serie B era arrivato già il 18 agosto a Cesena. La sfida di Coppa Italia col Cagliari si era giocata addirittura il 12 agosto. Stavolta in Coppa gli apuani se la vedranno con l’Udinese allo stadio Friuli in data ancora da destinare. A livello di giocatori il mercato in chiave Carrarese dorme ancora, o quanto meno si muove sottotraccia. Dai primi rumors sembra che l’Avellino stia facendo un pensierino a Mauro Coppolaro, difensore rimasto in prestito 2 anni ma di proprietà del Modena.