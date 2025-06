Carrarese Nel mirino il difensore Cistana. Piacciono le punte Raimondo e Distefano

E’ un momento particolare, questo a ridosso dell’apertura del mercato, nel quale si rincorrono voci su voci e la Carrarese logicamente non ne è esente. Tre nomi in chiave azzurra li ha forniti l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Per la difesa ha menzionato Andrea Cistana che dovrebbe a breve liberarsi dal Brescia. Il classe 1997 è elemento di grande esperienza e quest’anno, quando le rondinelle hanno giocato con la difesa a tre, ha giocato indifferentemente da braccetto di destra o sinistra. Potrebbe fare al caso della Carrarese a netto della concorrenza ed a patto che il contratto rientri nei parametri del club. Gli altri due profili sono gli attaccanti Antonio Raimondo (classe 2004) e Filippo Distefano (2003). In questo caso più che la punta ravennate di proprietà del Bologna, che in prestito alla Salernitana non ha fatto grandi cose, interessa il lucchese di rientro alla Fiorentina dopo il prestito al Frosinone in una stagione condizionata da un grave infortunio alle spalle che lo ha tenuto fuori quasi tre mesi.

Nel tardo pomeriggio di ieri è uscito il programma dei 32esimi di finale di Coppa Italia Freccia Rossa. La Carrarese giocherà sabato 18 agosto alle ore 20,45 allo stadio Friuli contro l’Udinese.

E’ iniziata allo stadio dei Marmi la seconda edizione del “New generation football summer camp“ con 60 partecipanti, in età compresa tra i 6 e i 13 anni, che stanno effettuando allenamenti di tecnica e vari tornei sotto la guida tecnica di Andrea Danesi, Valentina Buttini, Fabio Gozzani, Iacopo Guadagni e Ugo Rossi (preparatore dei portieri). Il Summer Camp non è solo attività calcistica ma anche luogo di aggregazione ed inclusione. Durante ogni giornata verranno organizzati incontri formativi con Ronela Oga, madrelingua inglese che si occuperà delle attività ludico-linguistiche, lo psicologo Gabriele Frediani, che baserà i suoi interventi sull’importanza del vivere e condividere i momenti ludici collettivi e il dottor Giacomo Mitrotti, specializzato in Scienze della Nutrizione, con lezioni sulla corretta alimentazione nell’età evolutiva e per le attività sportive. Il Summer Camp è nato grazie alla preziosa collaborazione di Fondazione Marmo che col suo contributo permette a bambini di famiglie meno abbienti di poter partecipare a titolo completamente gratuito. La prima settimana si concluderà sabato con le finali dei tornei e le premiazioni di tutti i partecipanti per poi ripartire con la seconda e conclusiva settimana da lunedì 30 giugno.