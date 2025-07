Carrarese Niente di nuovo sul fronte mercato. La società sta cercando giovani attaccanti

I primi quattro giorni di mercato sono scivolati via senza sussulti, né in entrata né in uscita, in casa Carrarese dove la campagna trasferimenti sembra avere l’incedere a rilento dello scorso anno. Per quanto riguarda gli arrivi il club di piazza Vittorio Veneto sembra si stia concentrando molto nella ricerca di Under, dei quali al momento è quasi completamente sprovvisto. L’obiettivo è trovare giovani attaccanti e rimangono forti in questo senso le candidature di Alessio Vacca (2005), reduce da una grande stagione con la Primavera (16 reti e 7 assist in 33 presenza) e che la Juventus non sa se aggregare alla Next Gen, e Tommaso Rubino (2006), anche lui prolifico con la Primavera della Fiorentina (20 gol in 38 presenze). La Carrarese sembra più defilata nella caccia ad Antonio Raimondo del Bologna (2004) sul quale si è fiondato il Frosinone dopo l’interessamento manifestato anche dallo Spezia. Se sul fronte acquisti la situazione al momento sembra ancora ristagnare c’è da fare i conti anche con le attenzioni che stanno ricevendo alcuni tesserati azzurri.

Detto delle richieste per l’esterno Manuel Cicconi bisogna aggiungere anche le sirene di mercato che stanno risuonando attorno ad Emanuele Zuelli, che piace sia al Bari che allo Spezia. Sul classe 2001 di Merano ancora una volta la Carrarese evidentemente aveva visto giusto perché dopo l’anno in prestito, nel quale aveva contribuito alla promozione in Serie B, ha voluto a tutti i costi acquistarlo dal Pisa. Ne è stata ripagata da un’ottima stagione del mediano scuola Chievo che ha totalizzato 33 presenze nella serie cadetta condite da 2 reti.

A Zuelli, che vanta trascorsi anche nella Juventus Next Gen, il contratto scadrà il 30 giugno 2026 e stando così le cose è logico che su di lui andrà presa a breve una decisione. La prima possibilità è quella di accordarsi quanto prima per il rinnovo per evitare di perderlo poi a zero. La seconda è quella di cederlo in questa o nella prossima finestra di mercato per cercare di monetizzare. Sembra che la valutazione del giocatore sia di poco inferiore al milione di euro.