Carrarese: nuovo stop per il portiere. Ricaduta per Bleve, tempi di recupero più lunghi. Fiacca la prevendita per il match col Frosinone

Si allungano i tempi di recupero di Marco Bleve. E’ stato chiaro a riguardo in conferenza stampa l’allenatore Calabro. "Il portiere – ha detto – ha avuto purtroppo un riacutizzarsi dell’infortunio. In un primo momento si pensava che potesse rientrare con il Frosinone ma i tempi si sono ampliati e non si dirvi a questo punto con sicurezza quando potrà rientrare. Andiamo avanti con la certezza che Fiorillo e Ravaglia sono portieri di esperienza, che ci danno sicurezza e che ci aiuteranno, chi con le prestazioni sul campo e chi col suo apporto all’interno dello spogliatoio, a raggiungere il nostro obiettivo".

Il respiro di sollievo è rappresentato dal rientro di Manuel Cicconi, mentre restano ancora fuori gli altri due infortunati Coppolaro e Shpendi. "Manuel è un giocatore importante per noi – ha sottolineato Calabro – ma come lo sono in tanti. Belloni con la Cremonese non ne ha fatto rimpiangere l’assenza. Questa rosa mi ha sempre dato grande affidabilità e chi è stato chiamato in causa ha sempre fornito prestazioni all’altezza".

Intanto è iniziata in maniera un po’ fiacca la prevendita di Carrarese-Frosinone che, lo ricordiamo è in programma domani, alle 15, allo stadio dei Marmi (arbitro Crezzini di Siena). Dal Lazio, fino a ieri, erano arrivate meno di 100 richieste per quanto riguarda il settore ospiti e anche da parte della tifoseria carrarina non si era avuta una grande risposta. La speranza e che la ’febbre’ di Carrarese possa salire in queste ultime ore perché sarà fondamentale avere uno stadio pieno e rumoroso che sappia garantire alla squadra quel quid in più in una gara così importante per la salvezza.

Gianluca Bondielli