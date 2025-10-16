Carrarese Oliana mette nel mirino il Pescara: "Ci attende una sfida difficile su più aspetti"

Le ripartenze dopo la pausa sono sempre insidiose. Lo sa bene la Carrarese che sabato andrà a far visita ad un Pescara invischiato in pieno nella lotta per non retrocedere. Allo stadio Adriatico gli apuani troveranno un ambiente caldo ed un Delfino voglioso di riscatto dopo la batosta di Marassi. In casa gli abruzzesi stanno dando il meglio di sé ed è lì che hanno ottenuto tutti i punti conquistati sinora. In generale, però, quella biancazzurra è una squadra che non sta convincendo in questo avvio di campionato.

Anche tra le mura amiche, a parte la roboante affermazione sull’Empoli, il Pescara ha sempre dovuto rincorrere. Col Venezia era sotto 0-2 ed è riuscito a raddrizzarla. Stessa cosa col Sudtirol con pareggio (1-1) arrivato nell’ultima azione disponibile del recupero. Di sicuro quella adriatica è una squadra che non molla mai e non a caso è la più prolifica in “zona Cesarini“. Il Pescara è ancora alla ricerca di un proprio equilibrio, soprattutto dietro, ed i 14 gol presi, che lo “marchiano“ come la peggior difesa della Serie B, stanno lì a testimoniarlo. Mister Vivarini ad ulteriore complicanza dovrà fare a meno contro la Carrarese sia del capitano e leader della retroguardia, lo squalificato Bosco, che del capocannoniere della squadra, l’infortunato Olzer. Ai box c’è anche l’altro attaccante Tsadjout ed in settimana si è fermato di nuovo Pellacani, che poteva essere un’alternativa in difesa, così come Letizia che sembra avere un contrattempo. Insomma, qualche problemino di formazione il Pescara lo avrà.

La buona notizia tra i biancazzurri è il rientro da “eroe“ di Matteo Dagasso dagli impegni con la nazionale Under 21. Il ct apuano Silvio Baldini, che aveva allenato il ragazzo proprio a Pescara, lo ha fatto entrare contro l’Armenia ed il centrocampista ha segnato il gol che ha sbloccato il risultato e fornito poi l’assist per uno dei gol di Camarda.

La Carrarese, da parte sua, in questi giorni si sta allenando senza particolari intoppi. Oggi tornerà a parlare Calabro nella consueta conferenza stampa dell’anti-vigilia. Lo ha fatto in questi giorni Filippo Oliana attraverso i canali ufficiali della società. "Abbiamo iniziato bene la stagione – ha dichiarato il difensore genovese – grazie all’ossatura ben collaudata dello scorso anno ed ai nuovi acquisti che hanno aggiunto la qualità mancante. Siamo sulla strada giusta e continuando in questa direzione sono certo che riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni anche in questa stagione. A Pescara ci attenderà una grande squadra, fresca di promozione in Serie B, che vorrà strappare i tre punti ed avrà dalla sua uno stadio caldissimo. Ci aspetta una sfida difficile su più aspetti ma la sosta ci ha dato la possibilità di prepararla nel migliore dei modi ed andremo lì con le idee chiare, forti delle nostre convinzioni".