Carrarese Ore decisive per Bartosz Salamon. Un centrale difensivo di grande esperienza

La Carrarese sembra aver rotto gli indugi ed aver chiuso per il centrale d’esperienza che le mancava. La scelta parrebbe ricaduta sul polacco Bartosz Salamon che si è recentemente svincolato dal Lech Poznan con cui aveva militato in queste ultime stagioni vincendo anche il campionato polacco nel 2022 e giocando in Conference League nell’annata successiva. Il classe 1991 è una vecchia conoscenza del calcio italiano dove si è trasferito da ragazzo. Partito nella Primavera del Brescia, Salamon ha esordito in serie B con le Rondinelle venendo poi acquistato dal Milan e finendo successivamente alla Sampdoria dove ha collezionato 2 presenze in serie A.

Il difensore nativo di Poznan è poi tornato nella serie cadetta col Pescara e col Cagliari con cui si è guadagnato la promozione in A. Proprio coi sardi e quindi con il Frosinone e la Spal si è potuto rimettere alla prova nella massima serie. Col suo arrivo la Carrarese acquisterebbe tanta esperienza e anche centimetri in difesa vista l’imponente statura (194 cm). Si è sparsa la voce nelle ultime ore che il giocatore avrebbe già sostenuto le visite mediche ma si aspettano notizie ufficiali da parte della società per dare per fatto l’affare. Il mercato della Carrarese non si fermerà qui e in questi ultimi giorni sono da attendersi altre operazioni sia in uscita che in entrata.

La società azzurra, intanto, è prossima ad ufficializzare il prolungamento del contratto fino al 2028 di Emanuele Zuelli, centrocampista cresciuto in maniera esponenziale che sta giustificando l’investimento fatto per assicurarselo dal Pisa. Ieri il gruppo è tornato ad allenarsi agli ordini del tecnico Antonio Calabro in preparazione della prima gara interna della stagione contro il Padova, ambiziosa neo-promossa che vanta fra le sue fila giocatori importanti (Barreca, Giglione, Baselli, Lasagna e Papu Gomez) ma che ha pagato pegno nella prima giornata ad Empoli.

La notizia dell’apertura dello stadio dei Marmi nella sua massima capienza in linea teorica offrirà la possibilità di riempirlo totalmente. Resta da capire se gli ultras, che in precedenza avevano comunicato l’intenzione di rimanere fuori dallo stadio fino al completamento della nuova Curva Nord, recederanno da questa loro decisione tenendo conto dell’eccezionalità della situazione. Proprio in queste ore prenderanno una decisione. Resta aperta fino al 30 agosto anche la campagna abbonamenti che la Carrarese, anche in virtù dall’entusiasmo alimentato dalla storica vittoria nel derby, spera posso trovare nuova linfa in questi ultimi giorni. La Carrarese, infine, ha rivolto un sentito e caloroso abbraccio all’ex calciatore azzurro, Enrico Lombardi, colto recentemente da un malore augurandogli ad Enrico una pronta guarigione nella speranza di poterlo rivedere presto allo stadio a sostenere i ragazzi.