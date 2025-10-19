Carrarese Pazzo pareggio in casa del Pescara. Gli azzurri sprecano il doppio vantaggio

Pescara

2

Carrarese

2

PESCARA (3-4-2-1): Desplanches; Gravillon (74’ Caligara), Corbo, Capellini; Oliveri (63’ Cangiano), Squizzato (46’ Meazzi), Dagasso, Letizia; Valzania, Merola (15’ Vinciguerra) (63’ Okwonkwo); Di Nardo. A disp. Said, Brandez, Corazza, Sgarbi, Graziani, La Barba, Giannini. All. Vivarini.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri (87’ Oliana), Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi (72’ Bozhanaj), Zuelli (81’ Melegoni), Hasa, Cicconi; Finotto (72’ Sekulov), Abiuso (87’ Torregrossa). A disp. Fiorillo, Salamon, Bouah, Belloni, Rubino, Arena, Distefano. All. Calabro.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.

Assistenti: Bitonti di Bologna e Zezza di Ostia Lido.

Quarto uomo: Perri di Roma 1.

Var: Giua.

Avar: Monaldi.

Marcatori: 2’ Abiuso (C), 51’ Hasa (C), 74’ Meazzi (P), 88’ Di Nardo (P).

Note: spettatori 6.982 (di cui 149 ospiti) per un incasso di € 68.076; angoli 10-4; ammoniti Oliveri, Calabro (dalla panchina), Schiavi, Hasa, Letizia; recupero 2’pt e 5’st.

PESCARA Che peccato! La Carrarese torna da Pescara con un punto che non può accontentare appieno dato che al 73’ gli apuani erano avanti 2 a 0 e per il Delfino sembrava notte fonda. Si è trattato di un match con un andamento speculare nei due tempi. La squadra di Calabro ha avuto due partenze folgoranti mentre gli adriatici sono venuti fuori nelle fasi finali. La Carrarese ha trovato il gol già al 2’ con Abiuso che sul secondo palo ha deviato facilmente in porta un cross morbido di Zanon, servito alla perfezione da Schiavi. Proprio Schiavi all’8’ ha sfiorato il raddoppio con un destro dal limite. Il Pescara, in netta difficoltà e costretto a sostituire anche Merola al 15’, ha iniziato a prendere vigore sul finire del tempo. Dagasso (28’) e Letizia (39’) hanno chiamato in causa timidamente Bleve da fuori. Valzania di testa ha colpito la parte superiore della traversa (43’) e Bleve ha dovuto compiere la prima vera parata su inzuccata di Di Nardo (45’). Nel recupero anche un rasoterra vicino al palo di Oliveri. La ripresa si è riaperta con la Carrarese sugli scudi ed in gol al 51’ con un gran destro di Hasa su sponda aerea di Abiuso. Il Pescara sembrava al tappeto ma Meazzi al 74’ con uno splendido assolo ha siglato il 2-1 riaprendo la sfida. I dannunziani si sono prodotti in un forcing forsennato. Bleve si è superato su un bolide di Caligara respinto a mani aperte (77’) e respingendo una punizione sempre di Caligara (83’) ma è capitolato sulla girata in area di Di Nardo (88’). Nel recupero Pescara all’arrembaggio e due volte ad un passo da un clamoroso 3 a 2. Gianluca Bondielli

PRIMAVERA 3

Risultati: Arzignano Valchiampo-Torres 4-0; Carrarese-Alcione Milano 0-0; Lumezzane-Carpi 1-1; Mantova-Pergolettese 2-0; Pro Patria-Rimini 0-1; Triestina-Virtus Verona 3-1.

Classifica: Pro Patria 13 punti, Pergolettese 12, Alcione Milano 10, Carrarese, Virtus Verona 9, Mantova 8, Triestina 7, Lumezzane e Arzignano Valchiampo 4, Carpi 3, Rimini 2, Torres 1.