Carrarese Più esperienza in difesa con Salamon. Due anni di contratto con opzione per il terzo

Si avvicina l’esordio casalingo in campionato della Carrarese tra movimenti di mercato e decisioni sofferte degli ultras.

MERCATO

Alla fine Bartosz Salamon è arrivato. Il difensore polacco ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno e si è messo da subito a disposizione di Antonio Calabro che dovrà valutarne le condizioni e capire in questi quattro giorni se l’esperto centrale potrà essere subito a disposizione contro il Padova. La sensazione è che Illanes non rischi il posto domenica ma che in prospettiva avrà un rivale davvero posto per ricoprire il ruolo di timoniere della retroguardia. Il mercato degli azzurri non si ferma qui. La società sta valutando l’opportunità di un ulteriore rinforzo a centrocampo ed in questi ultimi giorni si stanno presentando anche alcune occasioni che potrebbero essere colte a fronte di relative uscite. Tra i giocatori offerti, ad esempio, c’è Claudio Cassano, trequartista classe 2003 cresciuto nelle giovanili della Roma che a gennaio si è trasferito dal Cittadella ai Chicago Fire nella Major League Soccer. Parliamo di un reparto, però, che al momento in casa marmifera è piuttosto affollato.

ULTRAS

La Curva Nord Lauro Perini ha deciso: domenica non entrerà allo stadio nonostante l’apertura della curva. Le motivazioni sono arrivate in un comunicato: "Vogliamo precisare con chiarezza la nostra posizione: non entreremo. La situazione dello stadio a Carrara è diventata da anni insostenibile. L’apertura della curva Nord per la partita di domenica non è un “regalo“ ma l’ennesima dimostrazione di ritardi, inefficienza e immobilismo. Non esiste ad oggi alcuna data certa della fine del progetto, nonostante sia promesso da mesi. Siamo consapevoli che la nostra scelta sia difficile e dolorosa, prima di tutto per noi stessi, ma non abbiamo più intenzione di partecipare a questo teatrino. Come detto nel precedente comunicato non entreremo allo stadio finché il settore curva nord sarà concluso ed utilizzabile. Detto ciò il mister e la squadra non meritano in alcun modo che il nostro sostegno venga meno. A modo nostro saremo comunque al loro fianco. Dalle ore 17 il ritrovo è fissato all’Eurobar per poi spostarci sotto la Nord dove sosterremo i ragazzi per i 90 minuti.

IL PERSONAGGIO

Niccolò Belloni è stato tra i migliori al “Picco“ il mancino massese sembra assieme a Zuelli in odore di rinnovo. Belloni ha parlato attraverso i canali ufficiali del club: "Vincere il derby dopo tanti anni a Spezia dopo aver perso male quelli dello scorso anno è stata un’emozione incredibile. Ci siamo compattati come gruppo e abbiamo lottato sino alla fine. Ci abbiamo messo un po’ più di grinta e spirito di rivalsa. Il rientro a Carrara è stato bellissimo. Peccato non aver potuto festeggiare sul campo coi tifosi ma ci rimarrà nel cuore. Sono partite che scrivono la storia. Sappiamo che la prossima ora sarà ancora più difficile perché questo risultato ha alzato l’asticella".