Carrarese Prestazione segnata dagli episodi: "Bene il primo tempo, benissimo il secondo"

Episodi e prestazione. A fine partita il tecnico Antonio Calabro ha fatto un distinguo tra le due cose non nascondendo quanto il rigore decretato a favore del Cesena, che ha spezzato l’equilibrio in campo e nel risultato, sia stato decisivo nell’indirizzare la partita. "In un campionato come il nostro dove gli equilibri sono talmente sottili – ha esternato il mister salentino nel post partita – certe situazioni determinano l’andamento di una gara. Gli episodi hanno determinato il risultato. Non c’è chiarezza sul contatto da cui scaturisce il rigore mentre c’è molta chiarezza sulla spinta precedente che non è stata ravvisata e dalla quale poi è scaturito l’angolo che ha portato all’azione incriminata".

Se alla Carrarese manca qualcosa a livello di valutazione degli episodi per Calabro ci sono appunti da muovere per quanto concerne la prestazione. "Ai miei ragazzi non posso rimproverare niente. Mi ero raccomandato che l’atteggiamento mentale fosse lo stesso perché dopo la vittoria col Venezia poteva subentrare un po’ di appagamento che non c’è stato. I ragazzi hanno avuto fame nell’andare a ricercare il risultato. La prestazione? Bene nel primo e benissimo nel secondo tempo. Nella ripresa indubbiamente abbiamo fatto meglio. Nel primo tempo quando abbiamo fatto tanto possesso ma abbiamo trovato pochi spazi a noi congeniali e quando li trovavamo siamo stati un po’ fumosi nella manovra. Merito anche del Cesena che ci ha chiuso degli spazi importanti. Ci ha costretto a venire dentro al campo dove trovavamo traffico. Non abbiamo letto bene la possibilità di uscire fuori perché era lì che si potevano creare quei duelli uno contro uno che a noi piacciono tanto. Nella ripresa lo abbiamo fatto con più veemenza e concretezza. E’ ovvio che quando sei costretto ad osare qualcosa di più contro il Cesena, con gli attaccanti di gamba e profondità che ha, puoi concedere qualche ripartenza com’è stato".

Il tecnico di Melendugno ha cambiato ben cinque giocatori rispetto alla partita precedente. "Eravamo alla seconda gara infrasettimanale, oltretutto molto vicina alla precedente. Noi ne abbiamo cambiati cinque ed il Cesena quattro. Un po’ tutte le squadre attuano questa sorta di turn over. Quando hai una rosa di 24/25 giocatori di movimento più i portieri è giusto che tutti si sentano quanto più partecipi perché il campionato è lungo ed hai bisogno di tutti. Io ho doppi giocatori per ogni ruolo che mi permettono di fare determinate scelte".