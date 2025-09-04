Carrarese Prima e con la migliore difesa. Avvio di stagione con doppio ’clean sheet’

Prima e con la migliore difesa. La Carrarese è arrivata alla prima sosta del campionato di Serie B con alcune statistiche insperate.

CLEAN SHEET E’ sicuramente lo zero nella casella dei gol presi una delle peculiarità di questo inizio di campionato degli azzurri. Nelle prime due partite la Carrarese è rimasta imbattuta e se il primato in classifica viene condiviso con altre 7 formazioni questa statistica invece è pareggiata soltanto dal Frosinone. Il dato da sottolineare è che sia lo Spezia che il Padova sono riusciti a tirare pochissime volte in porta ai marmiferi e questo sta a significare che il merito di questa serie di clean sheet risiede in un’organizzazione difensiva davvero notevole oltre che nelle innegabili qualità dei singoli interpreti. Bleve dietro è una sicurezza così come capitan Imperiale. Illanes è cresciuto molto e Ruggeri si è subito calato bene nella nuova realtà. Se si pensa che l’arrivo di Salaman potrebbe ovviare alle uniche lacune del reparto (esperienza e centimetri) e che in panchina ci sono elementi affidabili come Oliana e Calabrese la sensazione è che mister Calabro possa dormire sonni tranquilli.

LA ROSA DEFINITIVA La Carrarese termina il mercato con 30 giocatori in organico. E’ piena la lista degli Over (i calciatori nati entro il 31 dicembre 2001) dove sono state riempite tutte e 18 le caselle disponibili. Sono 11, invece gli Under (nati dal 1° gennaio 2002) più 1 giocatore bandiera che è Marco Imperiale. Ecco la rosa definitiva. Lista Over: Arena Alessandro, Belloni Niccolò, Bleve Marco, Bouah Devid Eugene, Bozhanaj Kleis, Cicconi Manuel, Capezzi Leonardo, Finotto Mattia, Fiorillo Vincenzo, Illanes Julian, Mazzini Stefano, Melegoni Filippo, Oliana Filippo, Salamon Bartosz, Schiavi Nicolas, Torregrossa Ernesto, Zanon Simone, Zuelli Emanuele. Lista Under: Abiuso Fabio (2003), Accornero Federico (2004), Calabrese Nicolò (2004), Cham Eliman (2005), Distefano Filippo (2003), Garofani Giovanni (2002), Hasa Luis (2004), Parlanti Gabriele (2004), Rubino Tommaso (2006), Ruggeri Fabio Andrea (2004), Sekulov Nikola (2002).

IL BOLLETTINO Ieri la squadra è tornata ad allenarsi e lo ha fatto senza la pressione di un incontro imminente visto che il rientro in campo è fissato soltanto tra una decina di giorni a Catanzaro. Mister Calabro ha avuto modo di poter vedere all’opera anche gli ultimi due acquisti Hasa ed Arena. Sono ancora ai box Schiavi e Distefano mentre Torregrossa ha iniziato la sua corsa contro il tempo per rimettersi a disposizione del tecnico. La rosa ulteriormente allargata dovrebbe consentire di gestire al meglio anche eventuali defezioni.