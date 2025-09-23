Carrarese Prime reti per Cicconi e Abiuso. Ma entrambi non hanno voglia di festeggiare

Manuel Cicconi e Fabio Abiuso. Entrambi in gol per la prima volta in stagione ma con nessuna voglia di festeggiare. La sconfitta giustamente viene prima di tutto ed è anche difficile per i due giocatori farsene una ragione. "Sinceramente non me la spiego – conferma Cicconi –. Una squadra che vuole salvarsi non può prendere tre gol con l’uomo in più. A parte il secondo, nato da un cross rimpallato, che ci può forse stare sono gli altri due che non si possono assolutamente prendere. In settimana analizzeremo sicuramente gli errori con il mister e capiremo come sia stato possibile. Noi giravamo un po’ lentamente la palla e loro sono stati bravi a difendersi bene ed a ripartire veloci quando la recuperavano. Ripeto: in casa nostra non possiamo prendere tre gol e perdere una partita del genere ma è una giornata che fa parte del percorso ed il campionato è lungo".

"Prendiamo quello che c’è di positivo – prosegue – ovvero i primi trenta minuti nei quali abbiamo fatto una buona partita e vediamo come migliorare le altre cose che non hanno funzionato. I quattro gol presi? Nelle tre gare precedenti ne avevamo subito uno solo. Sembra che prima eravamo perfetti e che ora ci sia da aggiustare tutto ma la verità è che ogni partita fa storia a sé. Bisogna cercare di capire le situazioni in campo e preparare bene le partite durante la settimana, cosa che di solito facciamo. Adesso dobbiamo pensare solo a prepararci per domenica. Il gol su rigore? Eravamo già d’accordo che senza Nick il rigorista ero io. Sono contento di aver segnato ma senza la vittoria conta poco".

"Non so neanch’io che dire – aggiunge Abiuso – perché è stata una partita molto movimentata, piena di episodi che in settimana dovremo analizzare per non farli capitare più. Durante la settimana abbiamo sempre lavorato bene da quando sono arrivato. Stavolta è mancato qualcosa a tutta la squadra, non certo ad un solo reparto, e lo vedremo col mister e con tutto lo staff. Non credo che sia stato un calo di tensione, piuttosto la foga di voler prima far gol e poi recuperare. Il caldo si è sentito ma si era già percepito per tutta la settimana e ci eravamo preparati a quello".

Con Sekulov l’intesa è stata subito buona tanto da portare ad un bel gol. "Con Nick eravamo già stati insieme sei mesi alla Sampdoria. Non avevamo giocato praticamente mai in partita ma negli allenamenti c’era un buon feeling tra noi e quando è arrivato qui si è inserito bene. Sono contento che sia venuta fuori una bella combinazione che ha portato al gol ma la mia segnatura passa decisamente in secondo piano. Mi sono trovato bene con lui come mi trovo bene con Mattia e con tutti gli altri componenti del reparto offensivo".