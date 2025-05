Carrarese pronta per la trasferta a Mantova: Imperiale rientra, Bleve in dubbio

La Carrarese riprende oggi la preparazione in vista della trasferta di venerdì sera a Mantova. Il tecnico salentino riavrà a disposizione capitan Imperiale che ha scontato il turno di squalifica ed anche Giovane, rimasto fuori col Modena per un improvviso attacco virale, dovrebbe riuscire a tornare arruolabile. In porta saranno da valutare, invece, le condizioni di Marco Bleve sulle quali mister Calabro non si è voluto sbilanciare. Il numero uno leccese ha accusato una contrattura nello stesso punto del precedente infortunio. Non dovesse farcela a recuperare tra i pali, vista la squalifica di una giornata comminata a Fiorillo, toccherebbe ancora a Ravaglia che domenica si è ben comportato ed è un terzo portiere soltanto sulla carta.

Ieri si è aperta anche la prevendita riservata ai sostenitori della Carrarese che si chiuderà giovedì alle ore 19. La “Curva Cisa“ ovvero il settore dedicato agli ospiti ha una capienza di 947 posti. Si tratta di un’altra trasferta logisticamente abbordabile, sotto i 200 km, per i supporters azzurri anche se il giorno lavorativo potrebbe creare qualche problema di spostamento. L’entusiasmo naturalmente rimane alle stelle e con la squadra vicinissima a centrare l’obiettivo sicuramente vorranno esserci in tanti a festeggiare direttamente con la squadra la salvezza matematica. Dopo le 1600 presenze raggiunte a Sassuolo il popolo gialloazzurro potrebbe stupirci ancora con un altro esodo massiccio, stavolta in terra lombarda.

Gianluca Bondielli