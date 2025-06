Carrarese punta sui giovani: interesse per Tommaso Marras

Dopo essersi salvata con un undici titolare dall’età media davvero bassa (25,5) la Carrarese non ha nessuna intenzione di cambiare politica. Aspettiamoci, quindi, anche il prossimo anno una rosa composta da tanti giovani, logicamente sorretti da un piccolo zoccolo duro di giocatori esperti. In quest’ottica deve leggersi l’interessamento che si vocifera circolare attorno a Tommaso Marras, talentuoso esterno offensivo classe 2004 che al suo primo anno tra i professionisti ha destato grande impressione tra le fila del Caldiero Terme.

Marras non è riuscito a salvare la matricola veneta che è retrocessa dalla Serie C dopo il play-out con la Triestina ma si è messo in bella evidenza segnando 6 gol e fornendo 4 assist nelle 35 presenze maturate. Il ragazzo nativo di Novara aveva segnato a raffica nelle categorie giovanili regionali tanto da guadagnarsi la chiamata in serie D a 17 anni col Chieri (16 presenze con 2 gol) e successivamente a calamitare le attenzioni del Monza che se l’è accaparrato vedendolo collezionare 20 reti e 9 assist in due campionati e mezzo tra Primavera 1 e Primavera 2. Il club brianzolo lo scorso anno lo ha messo sotto contratto per poi trasferirlo a titolo definitivo al Caldiero quando ormai il mercato era in chiusura. Marras è un mancino che, però, ha giocato a piede invertito sulla corsia di destra sia nel tridente d’attacco ma anche come trequartista. Lui stesso in una recente intervista ha dichiarato di sentirsi in grado di fare anche il quinto. Questo significa che mister Calabro potrebbe provarlo in più posizioni. Il suo è un nome che è iniziato a circolare in chiave mercato già in inverno con gli interessamenti di Reggiana e Cittadella.

Adesso sembrerebbe esserci la fila dietro al talento di Novara. Su di lui Modena, Sudtirol ma anche Mantova. La Carrarese dovrà, dunque, vedersela con una concorrenza agguerrita ma il ragazzo ha l’identikit che piace: promettente, proveniente dalla categoria inferiore e in quota under. Requisito importante, quest’ultimo, per ottenere i contributi elargiti in serie B per i calciatori nati dal 2004 in poi.