Carrarese, quanti rimpianti. Persa l’imbattibilità interna

E’ stata una domenica di grande rimpianti per la Carrarese che in un sol colpo ha perso l’imbattibilità interna, la miglior difesa del girone e soprattutto una buona occasione di rosicchiare punti a Cesena e Torres. Il tecnico Alessandro Dal Canto a fine gara nonostante l’amarezza non ha perso la sua lucidità di analisi: "Perdere non piace a nessuno e mi dà fastidio ma non sono scontento perché se no andrei dietro solo al risultato. In generale abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo concesso più di quanto siamo abituati e abbiamo prodotto, più di quanto facciamo di solito ma l’equilibrio delle due cose non è stato buono per il risultato finale. La squadra ha palleggiato bene, abbiamo provato a farlo col doppio mediano invece che col play per tentare di avere un giocatore tra le linee in più e l’accorgimento ha dato i suoi frutti perché di occasioni da gol ne abbiamo fatte parecchie. Abbiamo avuto l’episodio che poteva spostare la partita col rigore ma non lo abbiamo concretizzato".

"Il match è stato aperto – prosegue –. Anche l’Arezzo alla fine ha avuto 5/6 occasioni. E’ una di quelle squadre, come la Lucchese, che non mi piace affrontare per le caratteristiche offensive. Sono veloci e tecnici, attaccano la profondità e sono fastidiosi. Noi abbiamo una squadra forte in fase difensiva, fisica e anche sufficientemente veloce, ma nell’uno contro uno c’è anche l’abilità dell’avversario. Ora dobbiamo solo rimboccarci le maniche e ripartire da quanto abbiamo fatto di buono che è parecchio e cercare di ritornare un po’ più ermetici come eravamo stati sinora. In una squadra che prende 13 gol nelle prime 20 partite se “buca“ una domenica non sto a puntare il dito su nessuno".