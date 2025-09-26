Carrarese Rebus Hasa e Illanes per Calabro. Sarà fondamentale la gestione della rosa

Hasa e Illanes. Sono questi i due giocatori che tengono in apprensione in vista di domenica per le loro condizioni fisiche. Il centrocampista di Sora è uscito dopo circa un’ora di gioco contro l’Avellino per un problema muscolare mentre il difensore argentino è rimasto fuori dai convocati per un fastidio simile. Entrambi si sottoporranno stamani ad esame ecografico. Lo staff medico della Carrarese sta gestendo con grande accuratezza le due situazioni con valutazioni giornaliere. Da una parte ci sono i tre impegni ravvicinati nel giro di 8 giorni da prendere in considerazione ma dall’altra c’è anche da tenere presente che dopo questo tour de force è alle liste la seconda sosta del campionato. Ciò significa che in linea teorica ci saranno altre due settimane a disposizione per far recuperare pienamente gli acciaccati. La sensazione è che mister Calabro ed il suo entourage useranno la massima prudenza per evitare che dei piccoli inconvenienti possano trasformarsi in qualcosa di più grave.

L’oculata gestione degli stop di Schiavi e Torregrossa insegna qualcosa. Hasa e Illanes, insomma, verranno utilizzati nelle prossime partite soltanto se non ci saranno rischi di ricadute. A centrocampo del resto col rientro di Schiavi non sembrano esserci particolari esigenze. Dietro piuttosto bisognerà capire se il black-out difensivo con i 4 gol presi tutti in una volta è imputabile in qualche modo all’assenza di Julian o se si è trattato semplicemente di una giornata storta. Le alternative, comunque, anche qui non mancano passando da Salamon, Calabrese ed Oliana.

Questa, intanto, si conferma la settimana di Fabio Abiuso che, dopo la vetrina avuta per il suo primo gol in azzurro, è stato scelto dalla società marmifera anche per intervenire questo pomeriggio alle ore 17,30 sulle frequenze di Radio Fiesta (web e Fm 101.5 e 96.6). L’attaccante di Sassuolo sarà l’ospite d’onore della trasmissione radiofonica “La Voce degli Azzurri” condotta da Fabrizio Bertelli e nata proprio in collaborazione con Carrarese Calcio. Nella tarda mattina odierna, invece, tornerà a parlare Antonio Calabro per presentare la prossima sfida. Il tecnico salentino nei giorni scorsi ha vivisezionato assieme alla squadra la partita con l’Avellino per analizzare gli errori commessi e porvi rimedio.

La Carrarese, vista la vicinanza della trasferta, pernotterà a Carrara anche sabato sera recandosi ad Empoli soltanto nella giornata di domenica. Per il derby toscano sta andando molto bene la prevendita per il settore ospiti della Curva Sud con oltre 600 biglietti venduti. L’obiettivo è riuscire ad offrire alla squadra un sostegno importante eguagliando e magari superando il grande esodo che lo scorso anno si era verificato a Genova contro la Sampdoria con oltre 1500 supporters carrarini al seguito.