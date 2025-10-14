Carrarese Rete a maglie strette per il Delfino. Attenzione alla voglia di riscatto del Pescara

C’è il Pescara dopo la sosta per la Carrarese. Gli apuani sabato pomeriggio saranno chiamati ad una delle sei trasferte più lunghe del campionato. In Abruzzo li attenderà una squadra vogliosa di riscatto dopo il pesante 4 a 1 patito con la Sampdoria. Il Delfino è terzultimo in classifica con 5 punti conquistati, la metà di quelli fatti dalla Carrarese, ed indossa la maglia nera del campionato a livello di gol subiti (14). Il tecnico Vincenzo Vivarini dovrà fare a meno contro i marmiferi di due dei suoi uomini migliori. Mancherà in difesa il capitano Brosco, espulso nel finale di gara a Genova, ed al suo posto al centro della retroguardia dovrebbe giocare Capellini. Pesante è anche l’assenza di Olzer, fermato da un problema al ginocchio, che è stato sicuramente il miglior giocatore del Pescara in questo avvio di campionato e che ne è anche il capocannoniere con 3 reti all’attivo. In pole per sostituirlo c’è il fantasista Merola. Non è un momento positivo per i biancazzurri a livello di infortuni visto che ha avuto una ricaduta anche Tsadjout e ci sono elementi come Caligara e Sgarbi ancora da monitorare.

Il Pescara rimane una squadra costruita per stazionare nella parte sinistra della classifica ma i risultati in questa prima parte della stagione non sono in linea con le aspettative. In particolare preoccupa la fragilità difensiva con troppe reti incassate a causa di disattenzioni e mancanza di sincronismi. L’unico rifugio dei pescaresi in questa situazione di precarietà arriva dallo stadio Adriatico che rappresenta il loro fortino. In casa, infatti, sono arrivati tutti e 5 i punti fatti in classifica. E’ tra le mura amiche che gli uomini di Vivarini riescono ad esprimersi meglio e questo dovrà servire da monito ai toscani.

In casa Carrarese, invece, i problemi al momento sono solo di abbondanza. Con tutto l’organico a disposizione mister Calabro dovrà studiare la formazione migliore. La sensazione è che i cambiamenti saranno pochi anche perché i titolari stanno dando ampie garanzie. In mediana rischia seriamente il posto Bozhanaj che contro la Juve Stabia ha fatto la sua prima panchina stagionale che è coincisa con una grande prestazione del suo sostituto Hasa, autore di un gol e di un assist. Davanti l’attacco composto da Abiuso e Finotto rimane il più performante mentre dietro c’è la bella rivalità tra Ruggeri e Calabrese che si contendono la maglia come braccetto di destra.