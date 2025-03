Carrarese Rientra Cicconi, Bleve ancora fuori. Contro il Frosinone un match da non fallire

Il gol di Cicconi all’andata ha cambiato la storia dei precedenti tra Carrarese e Frosinone. Fino ad allora, infatti, la compagine marmifera aveva sempre e solo perso al cospetto di quella ciociara. I canarini si erano aggiudicati tutti e cinque i match disputati. Le doppie sfide in Lega Pro delle stagioni 2011/2012 e 2012/2013 si è erano concluse sempre 1-0 per i laziali. C’era stato anche un 4-0 allo ’Stirpe’ nella gara della Coppa Italia edizione 2019/2020. Lo scorso ottobre la Carrarese ha fatto il colpaccio ma non dimentichiamoci che la partita fu molto equilibrata e che pochi minuti prima del gol vittoria il portiere Bleve aveva parato un calcio di rigore a Partipilo. Bleve che, a meno di un improbabile recupero lampo negli ultimi giorni di questa settimana, non sarà della partita e continuerà a lasciare la porta azzurra nelle mani di Vincenzo Fiorillo. Ci sarà, invece, il marcatore dell’andata che ha scontato il turno di squalifica e riprenderà il suo posto sulla fascia sinistra. Calabro sta definendo il piano gara contro una squadra il cui assetto è tutt’altro che scontato.

Frosinone. Il nuovo tecnico, Paolo Bianco, ha portato concetti diversi ed al tempo stesso ritroverà tanti giocatori. L’emergenza è finita coi rientri di Monterisi e Di Chiara dalle rispettive squalifiche ed i recuperi di Cittadini, Koutsoupias e Tsadjout che sono tornati a lavorare in gruppo. Il Frosinone avrà abbondanza dietro, dove potrebbe esserci il ritorno alla difesa a quattro, e in attacco. Un po’ meno in mediana dove oltre allo squalificato Kone mancherà anche l’infortunato Bohinen, lussatosi la spalla nella ripresa contro il Mantova. Per sostituirlo Bianco sabato ha scelto a sorpresa il giovanissimo Cichella (2005) al posto del più esperto Darboe.

Arbitro. Per Carrarese-Frosinone è stato designato il senese Valerio Crezzini. Il fischietto toscano ha arbitrato in stagione una sola volta la Carrarese nella vittoria interna sul Palermo e due volte il Frosinone, sempre in trasferta, con un bilancio anche qui positivo: vittoria a Cittadella e pari a Castellammare di Stabia.

Ieri mattina ha avuto luogo la riunione del Gos (Gruppo operativo di sicurezza) e subito dopo è stata aperta la prevendita. Da Frosinone si stima che dovrebbero arrivare al massimo 400 tifosi. Tutta da verificare, invece la presenza di spettatori carrarini. Contro la Cremonese, in un match di cartello, non c’è stato il tutto esaurito sperato da tutto l’ambiente. Alla fine i tifosi di casa presenti erano circa 3000. Un buon dato ma che può e deve sicuramente essere implementato in queste ultime 5 gare interne della stagione che scriveranno la storia della Carrarese e diranno se il prossimo anno sarà ancora in serie B".

Gianluca Bondielli