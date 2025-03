Carrarese ripresa in extremis dalla Cremonese. Finotto e Cherubini illudono gli azzurri. I grigiorossi passano in vantaggio con Zanimacchia ma si ritrovano a rincorrere il pareggio che arriva all’87’ con un colpo di testa di Johnsen

Carrarese 2 Cremonese 2

CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo; Imperiale, Guarino, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli (88’ Milanese), Belloni (59’ Bouah); Finotto (73’ Cerri), Cherubini (73’ Giovane); Torregrossa (59’ Melegoni). A disp. Ravaglia, Mazzi, Oliana, Fontanarosa, Capezzi, Cavion, Manzari. All. Calabro.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov (46’ Folino), Ceccherini, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Majer (80’ Gelli), Vandeputte (64’ Bonazzoli), Azzi; Vazquez (53’ Johnsen), Nasti (46’ De Luca). A disp. Drago, Tannander, Moretti, Ravanelli. All. Stroppa.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Marcatori: 12’ Zanimacchia (CR), 25’ Finotto (CA), 42’ Cherubini (CA), 87’ Johnsen (CR).

Note: spettatori 3571 per un incasso di 42970 euro; angoli 1-7; espulso Padovano dalla panchina; ammoniti Antov, Illanes, Nasti, Belloni, Cerri, Bianchetti, Melegoni, Pickel; recupero 2’ e 6’.

CARRARA – La Carrarese ha visto sfumare in extremis una vittoria che sarebbe stata fondamentale in ottica salvezza ma un pari con la Cremonese rimane un risultato positivo. Mister Calabro allo stadio dei Marmi non rinuncia alle tre punte schierando titolare per la prima volta Torregrossa a fianco di Cherubini e Finotto.

Primo tempo dai due volti. La prima parte è tutta della Cremonese che si porta in vantaggio con un tocco sotto misura di Zanimacchia su cross al bacio di Nasti (12’). Nell’occasione i locali si fanno sorprendere a difesa schierata su un lancio dalle retrovie di Bianchetti. I lombardi imperversano. Vazquez si divora il raddoppio sparando fuori davanti a Fiorillo sullo splendido filtrante di Vandeputte (16’). I grigiorossi arrivano al tiro con troppa facilità ma alla Carrarese basta un guizzo per rimettere tutto in gioco. Al 25’ Illanes di testa rispedisce in area un pallone che Torregrossa tramuta in un assist per il gol di Finotto. Il match cambia perché la Cremonese, a parte una rasoiata dal limite di Azzi a fil di palo (29’), non punge più. I marmiferi al contrario fanno male nelle ripartenze. Su una di queste al 35’ Cherubini impegna severamente Fulignati. E’ la prova generale del gol per il fantasista che al 42’ sfrutta un anticipo di testa di Guarino, scarta Antov e con un gran destro infila in rete.

La Carrarese fa una ripresa tutta di contenimento. Stroppa perde Vazquez, uscito in barella per un colpo alla testa, e inserisce tutte le altre sue bocche di fuoco presenti in panchina. Gli ospiti non creano granché ma all’82’ su un cross di Azzi per il pari basta l’anticipo di testa di Johnsen sull’uscita in ritardo di Fiorillo. Nel recupero (93’) De Luca di testa potrebbe firmare il sorpasso ma stavolta Fiorillo c’è.

Gianluca Bondielli