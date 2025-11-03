Carrarese: sabato in casa del Sudtirol mancherà il difensore argentino per squalifica. Oliana o Salamon al suo posto. Azzurri sempre decimi. Illanes salta Bolzano

La classifica della Carrarese, nonostante le due giornate senza punti, resta buona. Gli azzurri sono ancora al 10ª posto in classifica, fuori della zona ’calda’. I ragazzi di Calabro in queste prime 11 giornate mantengono un trend superiore a quello dello scorso anno con 14 punti contro i 12 della stagione passata. Certo, c’è da riprendere subito la marcia a cominciare da sabato a Bolzano (ore 15) dove ad attendere gli apuani ci sarà un Sudtirol che in casa sinora non ha avuto mezze misure: o ha vinto (2 volte) o ha perso (3 volte). Gli altoatesini non stanno attraversando un momento brillante. Non vincono una partita da 6 giornate nelle quali hanno fatto solo 3 punti. Aspettiamoci un avversario con la ’bava alla bocca’.

Contro una delle formazioni più fisiche e prestanti del campionato la Carrarese dovrà fare a meno di Illanes, uno dei suoi difensori più strutturati, che verrà appiedato per un turno dal giudice sportivo per sopraggiunto limite di cartellini. Senza l’argentino il tecnico salentino dovrà rivedere qualcosa in difesa. Vista la tipologia di partita potrebbe ritornare utile anche il polacco Salamon che conferirebbe più chili e centimetri al reparto. L’alternativa è il multiuso Oliana. Da capire se in settimana rientreranno nei ranghi anche Calabrese e Hasa, dopo che lo ha già fatto Parlanti. Si aspettano notizie anche su Torregrossa che ha saltato il Frosinone per un leggero fastidio.