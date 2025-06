Carrarese Salva la festività di Ferragosto. Il 18 agosto l’esordio a Udine in Coppa Italia

La Carrarese può tirare un piccolo sospiro di sollievo. Non giocherà nel giorno di Ferragosto. Per una volta la festività è salva. E’ proprio il caso di dirlo perché nello scorso campionato di Serie B il club apuano aveva fatto il pieno di super lavoro in giorni da bollino rosso con partite calendarizzate a Santo Stefano, Pasquetta (questa rimandata per la morte del Papa ma quando squadra e tifosi erano già a Palermo), festa della Liberazione (25 aprile) e dei Lavoratori (1° maggio). Il rischio concreto c’era anche in quest’occasione visto che i trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa sono concentrati tra il 15 ed il 18 di agosto. La Carrarese sarà la penultima a scendere in campo e lo farà soltanto lunedì 18 agosto alle ore 20,45.

La conoscenza degli stadi e delle squadre di serie A, cominciata lo scorso agosto all’Unipol Domus di Cagliari, proseguirà al Bluenergy Stadium di Udine. Ci sarà tutto il tempo per preparare questa nuova esaltante sfida visto che gli azzurri torneranno dalla seconda parte del ritiro in Trentino Alto Adige il giorno 8 agosto. Il rovescio della medaglia sarà avere un giorno in meno a disposizione per l’esordio in campionato, fissato nel week end successivo.

Sul fronte mercato va registrato il rientro ufficiale in organico dell’argentino Mateo Scheffer Bracco. Il laterale destro non è stato, infatti, riscattato dall’Atalanta Under 23 nei termini previsti nonostante la bella annata in maglia nerazzurra con la quale ha collezionato 25 presenze condite da 2 reti e 3 assist. E’ ancora presto per capire quale sarà il futuro del classe 2004 sudamericano che teoricamente al momento sulla fascia destra rimane chiuso da Zanon e Bouah, anche se quest’ultimo ha dimostrato di poter agire pure sulla corsia mancina. Il mercato, però, non si è ancora aperto e le sue dinamiche potrebbero essere imprevedibili. Un altro giocatore di rientro dal prestito è Ryduan Palermo che in Serie C ha totalizzato 21 presenze e 2 gol col Team Altamura. Il figlio dell’ex bomber Martin potrebbe tornare in Serie D visto che è stato cercato dal Barletta.