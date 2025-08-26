Carrarese Schiavi, il fantasista “oracolo“: "Si sentiva nell’aria che avremmo vinto"

Il 2 a 0 nel derby porta in calce la firma, anzi la doppia firma di Nicolas Schiavi autore di entrambe le reti.

Quant’è che non risegnavi una doppietta e che sapore ha?

"Penso che l’unica doppietta nella mia carriera l’ho fatta la prima volta che ho segnato poi non è più successo. Non so quanti anni siano passati ma sono tanti. Fra l’altro riuscirci in una partita così importante è un qualcosa di indescrivibile. La dedico alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicina, ma anche a tutta la città di Carrara, che si meritava, dopo tanti anni, una grande gioia come questa".

Quanto pesava la palla del rigore? Il secondo è il gol più bello che hai fatto?

"Ogni volta che calcio un rigore il Var ci mette mezz’ora. L’attesa è stata lunga. Ero, comunque, abbastanza tranquillo ed ho pensato solo a calciare il più forte possibile. Per fortuna è andata bene. L’altro gol in effetti è stato bello. Direi che se la gioca con quello fatto contro il Benevento".

In settimana avevi quasi pronosticato questo successo. Parole di circostanza o ci credevi davvero?

"Sono stato sincero. In settimana avevo visto che chi è rimasto dello scorso anno aveva tanta voglia di rifarsi ed i nuovi si sono allenati benissimo. C’era tantissima intensità. Si sentiva nell’aria che volevamo andasse così. In campo, poi, non sempre succede perché ci sono anche gli avversari e qualcosa può andare storto ma stavolta siamo stati bravissimi sotto tutti i punti di vista".

Che impressioni ti sta dando questa squadra?

"Avevamo già avuto delle belle risposte contro avversarie di blasone. I risultati non ci avevano accompagnato ma noi siamo rimasti tranquilli perché sapevamo che stavamo facendo le cose giuste. Partiamo da una base consolidata dell’anno scorso e sappiamo quello che dobbiamo fare. Credo che siamo sulla strada giusta ma non dobbiamo perdere la testa e continuare a lavorare e pensare giornata dopo giornata perché è ancora lunga".

Il mister ha parlato di una squadra un po’ diversa. Confermi?

"Penso che anche alla fine dell’anno scorso avevamo trovato bene la quadra ma è vero che ora abbiamo diversi giocatori che sanno difendere ma anche attaccare che ci potranno dare una mano grandissima".

Non c’erano tanti tifosi a La Spezia ma l’accoglienza a Carrara è stata incredibile...

"E’ normale che ci sarebbe piaciuto che fossero lì con noi a festeggiare sul campo ma rispettiamo i loro ideali. Avevamo promesso che in caso di vittoria ci saremmo ritrovati con loro lì allo stadio ed erano veramente in tanti ad aspettarci. Abbiamo sentito tutto l’affetto. Sappiamo che ci tenevano tantissimo a questa partita e se abbiamo fatto una grande prova è anche per merito loro".