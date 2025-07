Carrarese “Se resto in B“, storia di un sogno . La fantastica salvezza racchiusa in un libro

La stagione della fantastica permanenza in Serie B della Carrarese non poteva non avere un riscontro anche editoriale. Ecco così pronto ad uscire un nuovo libro celebrativo sempre a firma del trio Riccardo Rinaldi, Nicola Morosini e Claudia Cella. Dopo il successo di “Se vado in B“ è in uscita tra pochi giorni, esclusivamente su Amazon, un nuovo capitolo della storia gialloazzurra: "Se resto in B". A darcene conto sono stati gli stessi autori anticipandoci cosa potremo trovare in questa loro nuova fatica.

"Il volume ripercorre, tappa dopo tappa, emozione dopo emozione, la stagione 2024/2025 della Carrarese, la prima in cadetteria dopo 76 anni di attesa. Un anno intenso, combattuto, vissuto con l’entusiasmo della neopromossa ma anche con la grinta e l’orgoglio di chi, contro ogni pronostico, ha saputo conquistarsi la salvezza sul campo, senza mai snaturare la propria identità. Nel libro trovano spazio tutti i momenti chiave della stagione: dall’impatto con la nuova categoria alle difficoltà iniziali, dalla crescita collettiva alla rincorsa salvezza, passando per le decisive vittorie contro avversari di blasone, come la Sampdoria, in una delle partite simbolo di un campionato da ricordare. Non manca l’analisi del mercato invernale, dei momenti di svolta e delle scelte strategiche che hanno fatto la differenza.

“Se resto in B“ è molto più di un resoconto sportivo: è un’opera corale, arricchita dai pensieri e dalle immagini inviate dai tifosi, da una corposa fotogallery, dai tabellini di tutte le partite e da un capitolo interamente dedicato a numeri e statistiche che certificano l’impresa compiuta. Un libro pensato per chi c’era, per chi ha vissuto ogni partita col cuore in gola, per chi ha sofferto e gioito sugli spalti. Ma anche per chi vuole scoprire, attraverso una narrazione appassionata e autentica, quanta fatica e quanto sudore servono per “restare in B“, quando tutti ti danno per spacciato ancor prima di iniziare".

La Carrarese è reduce da due annate incredibili ma ce n’è una terza tutta da scrivere e per la quale nei prossimi giorni è atteso a Carrara il ritorno del tecnico Antonio Calabro per mettere a punto i dettagli della preparazione, a cui manca ormai poco più di una settimana.