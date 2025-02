Carrarese Sfida cruciale contro la Salernitana. Sabato lo stadio dei Marmi sarà sold out

Sarà uno stadio dei Marmi sold out ad ospitare sabato pomeriggio (ore 15) la delicata sfida salvezza contro la Salernitana. A Carrara arriverà un largo seguito anche di tifosi campani che seguono con grande trasporto le sorti della propria squadra del cuore in ogni dove. I 620 posti dedicati al settore ospiti sono in pratica già esauriti in base alla richiesta avuta. La Salernitana, tramite la Carrarese Calcio, ha la facoltà di richiedere una deroga per ulteriori 200 posti che dovrebbe essere effettuata nelle prossime ore.

L’esodo dei supporter granata, però, potrebbe non fermarsi qui. Non è stato emesso, infatti, nessun provvedimento restrittivo per l’acquisto dei biglietti degli altri settori da parte i sostenitori della Salernitana presenti in altre regioni. La “Bersagliera“ vanta fan club sparsi un po’ in tutta Italia che potrebbero voler far sentire il proprio supporto in questo momento cruciale della stagione aggiungendosi a quelli che arriveranno direttamente da Salerno. Basti pensare che nella precedente trasferta in Toscana, quella di Pisa, i salernitani arrivati all’Arena Garibaldi erano 1200.

Il consiglio per i tifosi della Carrarese è, quindi, quello di assicurarsi quanto prima in prevendita il tagliando per l’ingresso alla gara in modo da rendere il più possibile giallo-azzurri i settori di gradinata e tribuna. Parlavamo di gara cruciale e sarà proprio così visto che la Carrarese, quintultima a 27 punti, in caso di nuova sconfitta verrebbe superata proprio dalla Salernitana facendo scattare l’allarme rosso. La formazione allenata da Roberto Breda ha fatto un mercato di riparazione sontuoso prendendo due attaccanti del calibro di Cerri e Raimondo, un difensore esperto come Lochoshvili ed un portiere di alto livello come Christensen, solo per citare i colpi più importanti. Nonostante tutto i granata non sembrano aver superato definitivamente i propri problemi. Con la Cremonese è arrivata la vittoria ma il migliore in campo è stato il portiere in prestito dalla Fiorentina. Contro il Brescia c’è stato un altro clean sheet al termine di un’altra gara sofferta.

Quella di domenica sarà una sfida speciale per i tre ex presenti tra le fila della Carrarese. I due ex più recenti, Fiorillo e Torregrossa, non hanno lasciato un buon ricordo a Salerno. Il portiere quest’anno ha avuto delle opportunità da titolare ma non le ha sfruttate appieno. L’attaccante era considerato in estate la punta di diamante ma qualche problema fisico e prestazioni non all’altezza ne hanno limitato l’utilizzo. Ben altri ricordi suscita Leonardo Capezzi che è stato uno dei protagonisti della promozione in serie A nel 2021 con 32 presenze ed un gol e anche della successiva prima storica salvezza.