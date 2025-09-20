Carrarese Sfida insidiosa contro l’Avellino: "I risultati indicano il valore del avversario". Il tecnico torna sulle ottime prestazioni degli azzurri: "Stanno facendo tutti una grande fase di non possesso con una predisposizione al sacrificio"

C’è l’Avellino sulla strada della Carrarese e di questo e di altro ha parlato Antonio Calabro nella consueta conferenza stampa.

Che impressione le ha fatto la squadra irpina in queste prime giornate?

"Nelle ultime due hanno pareggiato a Modena su un campo difficilissimo e vinto in casa col Monza. Questi risultati ti danno la cifra del valore dell’avversario e la dimostrazione di quello che andremo a vivere domenica in campo".

La Carrarese in 3 giornate ha preso un gol e subito solo 6 tiri complessivi in porta. A cosa lo imputa?

"Stanno facendo tutti, iniziando dagli attaccanti, una grande fase di non possesso con una grossa predisposizione al sacrificio. Imputo queste statistiche all’organizzazione difensiva ed a una dedizione importante di tutti. Arrivano palloni sporchi, difficilmente giocabili dagli avversari e chi ne beneficia è il reparto difensivo. Un altro motivo potrebbe essere quello che alle spalle c’è gente che fa sentire il fiato sul collo e da poche possibilità di deconcentrazione. Il fatto che si è alzato il livello di concorrenza ha innalzato quello di attenzione e di abnegazione".

E’ venuto a trovarla Orrico. Com’è nato il tutto?

"A dire il vero sono stato io a volere questo incontro. Ci siamo trovati a pranzo. Volevo avere l’occasione di conoscere personalmente una persona che tanto bene ha fatto a Carrara ma anche nei palcoscenici calcistici nazionali. Mi ha sempre destato curiosità il fatto che lui fosse un innovatore. Ho avuto il piacere più che di parlare di ascoltarlo. Quando si ha la possibilità di rubare qualcosa a chi ha più esperienza ed ha fatto questo lavoro ottenendo risultati importanti me ne avvantaggio. Quando, poi, ho captato che avesse piacere di assistere agli allenamenti con immenso piacere l’ho ospitato e anche in campo è stato un motivo di crescita per me".

A Catanzaro ha tolto Bozhanaj dopo 30 minuti. Si è chiarito col ragazzo?

"Ci ho parlato ma appena uscito gli avevo già detto che avevamo la grossa sensazione che potesse incappare in un secondo giallo. Ho giocatori in panchina che scalpitano e mancava un quarto d’ora all’intervallo. Il ragazzo inizialmente non lo aveva capito poi quando ha rivisto le immagini e la pericolosità del momento è stato persuaso anche lui".

Hasa ha fatto un grande esordio. Se lo aspettava?

"Non era scontato perché ultima gara vera l’aveva fatta contro di noi ai playoff. Merito delle qualità che madre natura gli ha dato e di essersi sempre allenato alla grande. Ovvio che la prima partita la fai in un certo modo ma la somma di tante partite potresti pagarla alla lunga".

La preoccupa che l’attacco non abbia ancora segnato? E’ soddisfatto di Abiuso?

"Sono tranquillissimo. Mancano 35 gare ed i gol prima o poi li faranno. Sono molto soddisfatto di tutti, anche di Abiuso perché la sua disponibilità è completa e l’atteggiamento mentale che ha durante le gare è propositivo, coraggioso e generoso. Ha preso anche due pali nelle ultime partite".