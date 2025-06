Carrarese sfida l'Udinese in Coppa Italia Frecciarossa il 17 agosto

C’è l’ufficialità: la stagione della Carrarese si aprirà domenica 17 agosto con la gara dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Il tabellone non è ancora completo ma è già in gran parte delineato. Gli azzurri saliranno allo stadio Friuli per sfidare l’Udinese, società che ormai da oltre trent’anni ininterrotti milita in Serie A. Si giocherà in partita secca e in caso di parità dopo il novantesimo si calceranno direttamente i calci di rigore. In caso di passaggio del turno la Carrarese ai sedicesimi di finale se la vedrebbe con la vincente di Cremonese-Palermo. Agli ottavi di finale in quella parte del tabellone ad attendere la qualificata ci sarà niente meno che la Juventus.

L’inizio del campionato di serie B è previsto, invece per la settimana seguente, il 23 agosto. Lo scorso anno per la Carrarese la stagione si era aperta prestissimo, addirittura il 3 agosto con il preliminare di Coppa Italia giocato a Chiavari e vinto contro il Catania. Questo aveva obbligato gli azzurri a fare agli straordinari con un brevissimo periodo di stacco tra una stagione sportiva e l’altra. Stavolta ci sarà tutto il tempo per preparare come si deve l’annata.

Al momento non è ancora stato deciso il giorno del ritrovo che avverrà allo stadio dei Marmi ma si parla della metà di luglio. Successivamente ci sarà il trasferimento nella sede del ritiro, anche questo da definire. Ci sono buone possibilità che venga confermata Pontremoli come quartier generale ma si stanno valutando anche altre location più distanti e più in quota. La Carrarese, intanto, segue con attenzione gli sviluppi del "caso" Brescia, ormai sull’orlo del fallimento. La mancata iscrizione delle Rondinelle oltre a sancire la salvezza diretta del Frosinone ed a mandare Salernitana e Sampdoria al playout porterebbe anche lo svincolo automatico di tutti i giocatori biancoazzurri. Si tratterebbe in totale di circa una ventina di elementi tra quali potrebbe esserci anche qualche profilo che potrebbe “far gola“ al direttore sportivo apuano Iacopo Pasciuti.