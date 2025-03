Carrarese: si allungano i tempi di recupero per Bleve. In difesa rebus Guarino. Si scalda Fontanarosa

Mister Calabro si porterà avanti sino all’ultimo il dubbio Guarino. Il difensore sta cercando di riprendersi dall’affaticamento muscolare che lo ha costretto ad uscire a fine primo tempo nella gara col Frosinone. La sensazione è che farlo giocare sarebbe un rischio e che quindi la scelta andrà ponderata con attenzione. Non ce la facesse è pronto Fontanarosa che sarebbe al debutto in maglia azzurra. L’ex Reggiana si piazzerebbe al centro della difesa. Meno gettonata la soluzione di Zanon schierato nei tre dietro. In difesa è emergenza vera vista anche l’assenza per squalifica di Illanes.

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda gli altri infortunati. I recuperi sono ancora lontani e neanche la sosta del campionato dovrebbe dare il tempo a qualcuno di rientrare. Mauro Coppolaro nella migliore delle ipotesi dovrebbe rivedersi in campo nelle ultime due o tre giornate.

Per Marco Bleve il nuovo intoppo ha complicato decisamente le cose e non c’è ancora un giorno stabilito per il rientro. Dei tre quello più avanti è Stiven Shpendi che dopo la sosta dovrebbe quanto meno rientrare a lavorare in gruppo. Stiamo parlando, comunque, di un giocatore fermo da un mese e mezzo e che ha saltato già 5 partite. Ci vorrà sicuramente del tempo perché ritrovi il ritmo partita e ritorni alla piena funzionalità.

Gian.Bond.