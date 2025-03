Carrarese sopra la linea di galleggiamento. Sabato ai Marmi c’è da battere il Frosinone

A dieci giornate dalla fine la lotta per la salvezza nel campionato di Serie B continua ad essere incertissima e a coinvolgere tante squadre, almeno una decina. Il pareggio conquistato con la Cremonese nell’ultimo turno ha consentito alla Carrarese di muovere la classifica ma l’ha fatta scendere di una posizione, dall’undicesimo al dodicesimo posto. A superarla è stato il Cittadella di Dal Canto che è riuscito nel colpaccio a Castellammare di Stabia. E’ rimasta inalterata, però, per gli azzurri la distanza sia dalla zona playout (2 punti) che dalla retrocessione diretta (5 punti).

La Carrarese, insomma, rimane sopra la zona di galleggiamento anche se il divario da chi sta sotto è davvero minimo e possono bastare una o due giornate storte per varcare la linea rossa. Ogni partita che manca di conseguenza diventa determinante a cominciare da quella di sabato contro il Frosinone. Con la squadra ciociara, appena risalita al terzultimo posto dopo il successo interno col Mantova, si tratterà di uno vero e proprio scontro diretto dal valore doppio.

Gli apuani si giocheranno in casa una sorta di jolly perché in caso di vittoria salirebbero a +8 dai canarini dando loro una spallata forse decisiva. Il Frosinone, che ricordiamo è l’unica squadra che la Carrarese è riuscita a battere in trasferta, sta lottando strenuamente per riemergere dalle acque torbide e per questo ha fatto ricorso al secondo cambio in panchina della stagione. Dopo aver sostituito a fine ottobre Vincenzo Vivarini con Leandro Greco è toccato a quest’ultimo fare le valige all’indomani del pari interno contro la Reggiana.

Dal 17 febbraio la squadra è nelle mani di Paolo Bianco che fin qui è ancora imbattuto (pari a Salerno e vittoria appunto sul Mantova). Il Frosinone è una serie positiva da 4 turni nei quali ha collezionato 6 punti. L’inizio di girone di ritorno, però, per il team laziale era stato choccante con soli 2 punti fatti nelle prime 5 gare. Un trend che ricalca quello della Carrarese che ha anche lei ottenuto soltanto 8 punti nelle 9 gare disputare dopo il giro di boa ma è anche lei in striscia utile da 3 turni.