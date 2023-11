Carrarese sprecona fermata sul pareggio. Il Pineto in dieci stoppa la corsa degli azzurri

CARRARESE

1

PINETO

1

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon (77’ Grassini), Della Latta (77’ Zuelli), Schiavi, Palmieri (60’ Belloni), Cicconi; Capello (84’ Panico), Morosini (60’ Simeri). A disp. Mazzini, Tampucci, Cartano, Cerretelli, Raimo, Opoola, Giannetti. All. Dal Canto.

PINETO (3-5-2): Tonti; Villa, De Santis, De Filippo (76’ Traini); Della Quercia (55’ BOrsoi), Germinario, Amadio, Lombardi (65’ Njambe), Teraschi (76’ Foglia); Gambale (65’ Chakir), Volpicelli. A disp. Mercorelli, Grilli, Marafini, Ruggiero, Evangelisti, Baggi, Macario. All. Amaolo.

Arbitro: Vingo di Pisa; assistenti Jorgji di Albano Laziale e Marra di Agropoli.

Marcatori: 38’ Capello (C), 86’ Volpicelli (P).

Note: spettatori 648 per un incasso di 2437 euro. Espulso al 70’ Amadio; ammoniti Illanes, De Santis, Zanon, Palmieri, Gambale, Volpicelli e Belloni.

CARRARA – Si ferma la serie di vittorie consecutive della Carrarese che nel finale si fa riprendere da un Pineto rimasto in 10. Dal Canto ne cambia cinque rispetto al match col Sestri Levante ma è la prima da titolare di Morosini a fianco di Capello la vera novità di serata. L’avvio è perentorio. Al 3’ Zanon, risultato tra i più attivi, mette in mezzo dove Della Latta di testa incoccia la traversa ma sulla ribattuta nessuno riesce a ribadire in rete. Il primo tempo è un monologo dei marmiferi che però faticano a trovare spazi con un Pineto rintanato tutto nella propria metà campo. Al 26’ Tonti deve uscire fuori area per anticipare Morosini ma Capello a porta vuota trova un difensore a respingergli il tiro. Al 29’ ci prova anche Illanes di testa su punizione dalla trequarti. Schiavi penetra in area al 32’ ma il suo cross radente attraversa la porta senza trovare la deviazione giusta. Il gol è nell’aria e arriva al 38’. Cicconi calcia una punizione, la palla arriva a Zanon che si incunea in area e centra per la zampata vincente di Capello.

Nella ripresa il canovaccio non sembra cambiare. Gli apuani sfiorano subito il raddoppio con una ’testata’ di Capello alzata in corner da Tonti e poi controllano agevolmente. Al 70’ si concretizza un altro episodio a favore con l’espulsione di Amodio che arriva dopo un gol annullato al Pineto per una carica in attacco. All’80’ Belloni manda in porta Simeri che, però, calcia sul portiere. La Carrarese si distrae all’86’ concede una punizione dal limite che Volpicelli trasforma calciando sotto la barriera. Manca poco ma gli azzurri riescono comunque nel forcing finale ad andare vicini più volte al nuovo vantaggio, colpendo anche un palo clamoroso con Illanes.

Gianluca Bondielli