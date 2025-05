Carrarese: Stadio dei Marmi sold out per la sfida decisiva in Serie B

Lo Stadio dei Marmi è andato ancora una volta sold out e si tratta ormai di una costante di questo finale di stagione. Anche per l’ultima gara interna del campionato la Carrarese giocherà avendo come cornice un impianto gremito in ogni ordine di posti. Un’affluenza massiccia da parte dei tifosi apuani c’era già stata contro Bari, Catanzaro e Sampdoria ma in generale si può dire che, a parte qualche caso isolato, lo stadio dei Marmi ha sempre fatto registrare il massimo delle presenze. La risposta è stata pazzesca anche col Modena, coi biglietti andati a ruba nel giro di pochi giorni, ma era nell’aria dopo l’esodo di 1607 tifosi azzurri sino a Sassuolo. La squadra marmifera è ad un passo dal perseguimento di un altro incredibile obiettivo, quello della permanenza in Serie B, e nessuno sportivo carrarino vuole mancare a questo storico appuntamento ma anzi contribuirvi il più possibile attraverso il sostegno verso agli encomiabili ragazzi guidati dal loro condottiero Antonio Calabro (nella foto). Anche lo spicchio riservato alla tifoseria ospite sarà completamente riempito visto che sono stati acquistati oltre 600 biglietti da parte dei supporters "canarini".

La Carrarese ha comunicato che in occasione della gara valida per la 37ª giornata del campionato Serie BKT al momento dell’ingresso in campo delle squadre, gli undici calciatori titolari della formazione di casa indosseranno una t-shirt speciale per sensibilizzare il pubblico sul tema della disabilità e ricordare l’evento “Carrozzabile“ che si terrà proprio a Carrara il 14 maggio. È una manifestazione no profit che nasce da un’idea di Nicola Codega con l’obiettivo di sensibilizzare la collettività riguardo la problematica delle barriere architettoniche e che si svolge a Carrara con cadenza annuale in primavera. Con questa iniziativa il club di piazza Vittorio Veneto conferma la vicinanza e il sostegno nei confronti di ogni campagna di sensibilizzazione legata alle tematiche sociali.

Gianluca Bondielli