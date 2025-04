Carrarese: stagione di serie B tra salvezza e zona playout

Salva per oltre metà del campionato. Ecco cosa dice la storia di questo stagione di serie B. La Carrarese finora se l’è cavata alla grande restando fuori dalla zona playout per 20 delle 34 giornate disputate. L’avvio è stato tutto in salita con la squadra azzurra invischiata nelle ultime cinque posizioni per i primi 10 turni. Il periodo peggiore? Dalla 4ª alla 7ª giornata. Le uniche nelle quali la Carrarese è figurata tra le retrocesse dirette. Dopo è iniziata la riscossa. Dapprima la squadra ondeggiato tra la quintultima e la sestultima posizione per poi mantenersi stabilmente fuori dalla zona rossa. A cavallo tra la fine del girone d’andata e l’inizio del ritorno la Carrarese ha trascorso 8 giornate fuori dalla mischia (dalla 17° alla 24° giornata).

Ci sono volute 5 sconfitte consecutive per farla ridiscendere al quintultimo posto. Si è trattato, però, di un episodio isolato. Da allora sono passati altri 9 turni ininterrotti con la salvezza in tasca. Adesso, con addirittura 6 punti di distacco dalla zona playout, i marmiferi hanno toccato il vantaggio massimo dalle inseguitrici. La situazione è di relativa tranquillità anche perché i risultati dell’ultima giornata sembrano aver abbassato la quota salvezza. A favore della Carrarese giocano anche i tanti scontri diretti tra formazioni che le stanno dietro (ben 7 nelle ultime 4 gare) e che finiranno inevitabilmente per spartirsi parte dei punti a disposizione.