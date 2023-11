Carrarese Superato un test importante. Dal Canto: "Un punto che ci dà più fiducia"

Aveva previsto tutto Alessandro Dal Canto, venerdì, in conferenza stampa, parlando di una gara molto equilibrata. L’1-1 finale di Perugia è lo specchio fedele di quanto si è visto in campo e la Carrarese esce dal stadio Renato Curi consolidando le sue ambizioni di classifica e salvaguardando il terzo posto in classifica. Al momento il primato rimane una chimera perché ci sono formazioni come il Cesena e la Torres che stanno viaggiando a ritmi incredibili per un girone così complicato con uno strabiliante 2.4 punti di media a partita. Diciamo che per adesso gli azzurri sono i primi fra gli ’umani’.

"Abbiamo superato un test importante – ha commentato il tecnico veneto a fine gara – che ci consente di guardare avanti con rinnovato entusiasmo e di affrontare al meglio le prossime partite. Questo pareggio, ottenuto contro una bella squadra che possiede un’identità marcata, non può che essere accolto positivamente anche perché ci permette di rimanere in una certa posizione. La gara si è sviluppata come immaginavo su binari dell’equilibrio con entrambe le squadre che hanno provato a superarsi valorizzando ognuna le proprie caratteristiche".

"Nel primo quarto d’ora – analizza Dal Canto – abbiamo subito un poco il Perugia che ci ha messo in difficoltà nel palleggio, avendo poi tecnica e forza. Via via siamo cresciuti e siamo venuti fuori costruendo anche alcune situazioni per impensierire gli avversari. Il risultato è la sintesi più fedele del match per quanto visto in campo anche se il gol del pari è stato fortunoso, causato da una parabola beffarda. Non dimentichiamoci, però, che la scorsa domenica abbiamo vinto al 96’ e quindi nel calcio succede anche questo. Le partite, poi, vivono di fasi e di momenti e ci sono state alternanze continue in questo senso in favore nostro e loro".

Gianluca Bondielli