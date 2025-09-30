Carrarese Tante conferme dal derby di Empoli: "Servono grandi performance per fare punti"

Antonio Calabro è uscito da Empoli con tante conferme sulla sua Carrarese ma c’è poco tempo per i bilanci perché mercoledì si ritorna già in campo. "La nostra è una squadra che ha bisogno sempre di grandi performance per fare punti e questo è un bene sotto certi aspetti ed un male per altri perché a volte si può fare punti anche senza giocare benissimo – è stata la considerazione del tecnico salentino –. Nel computo delle tre trasferte fatte abbiamo vinto a Spezia ma contro Catanzaro ed Empoli, nonostante grandi prestazioni, ci trovavamo sotto. Le abbiamo riprese ma erano sfide che meritavamo di vincere. Sono contento naturalmente della prova con l’Empoli, una squadra forte con individualità importanti che punta a fare un campionato di primo piano. La Carrarese ha la struttura, il percorso, la progettualità di una squadra che vuole emergere nel palcoscenico nazionale e tirare fuori sempre qualcosa in più. Abbiamo voluto prendere tutta gente che avesse fame e voglia di riscatto. Giocatori come Abiuso, Bozhanaj e Sekulov giocavano poco nelle rispettive squadre. La rincorsa di Abiuso dopo una palla persa per recuperarla ed offrire l’assist del pareggio a Finotto mi dimostra che il ragazzo ha l’atteggiamento giusto".

"Rubino? Ha talento e sono felice della sua prova ma anche dispiaciuto perché nel finale ha avuto una grande occasione che ci avrebbe potuto regalare i tre punti e coronare con un gol il suo esordio. È un ragazzo serio, si sta allenando molto bene e sono certo che, se continuerà ad avere pazienza, troverà lo spazio che merita, nonostante in rosa ci siano tanti giocatori nel suo ruolo. Giocare ogni tre giorni non è semplice ma avere una rosa ampia mi permette di approcciare con serenità settimane impegnative come questa. Nelle rotazioni e nella gestione so che posso contare sulla professionalità e sulla dedizione che i ragazzi dimostrano in ogni singolo allenamento. Hasa, Illanes e Distefano stanno recuperando dai rispettivi infortuni ma restano in dubbio per mercoledì".

Il Modena in vetta alla classifica non è una sorpresa per Calabro. "Non mi ha sorpreso il suo grande inizio di campionato poiché ha costruito una squadra ancora più forte rispetto allo scorso anno mettendo a segno colpi importanti in questa finestra di mercato e affidando la squadra ad uno staff tecnico altamente competente. Senza dubbio lotteranno fino alla fine per rimanere ai vertici del campionato poiché stanno mantenendo le attese della vigilia disputando partite di livello. Mercoledì sera servirà la miglior versione della Carrarese per strappare punti ad una compagine che farà parlare di sé sino al termine della stagione. Noi abbiamo bisogno di continuare a muovere la classifica per mantenere alto il sogno della salvezza".