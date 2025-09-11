Carrarese Terna arbitrale esperta per Catanzaro. Domani la partenza dallo stadio dopo la rifinitura

Una terna arbitrale esperta, un avversario ambizioso, uno stadio probabilmente gremito. Si avvicina Catanzaro-Carrarese con gli azzurri che tra oggi effettueranno una doppia seduta e domani mattina la rifinitura con partenza dallo stadio alle ore 14 e volo fissato per le ore 16.

L’ARBITRO

Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno ad arbitrare sabato il match tra Catanzaro e Carrarese. La squadra sarà completata dagli assistenti Andrea Zingarelli di Siena ed Andrea Zezza di Ostia Lido con Lucio Felice Angelillo di Nola come quarto ufficiale. In cabina di regia ci sarà Giacomo Camplone di Pescara al Var e Valerio Marini di Roma 1 all’Avar. La prima arbitro donna della serie A è ormai alla sua quarta stagione nel Can dove ha già diretto 191 partite. Con la Carrarese vanta un solo precedente, molto recente, che risale al 1° maggio quando diresse la gara del Mapei Stadium contro il Sassuolo persa dagli apuani per 2 a 0. Un solo precedente anche per il Catanzaro, arbitrato a gennaio di quest’anno a Brescia quando vinse per 3 a 2.

GLI AVVERSARI

C’è curiosità nel capire se il Catanzaro di Alberto Aquilani metterà subito in campo qualcuno dei nuovi acquisti arrivati negli ultimi giorni di mercato. Pandolfi ed Ouden potrebbero essere le novità di una formazione che in queste prime due giornate si è sempre schierata con il 4-2-3-1. Ieri sono tornati a disposizione anche gli altri due nazionali, Liberali e Rispoli, che con l’Italia Under 20 hanno giocato titolari martedì contro la Germania. I due potrebbero essere convocati anche per il mondiale in Cile da fine settembre ad ottobre saltando di conseguenza qualche partita di Serie B. I giallorossi hanno altri due nazionali in Under 21, Favasuli e Bashi, a testimonianza della bontà dei loro giovani. Il Catanzaro ha dedicato la prima parte del proprio mercato proprio alla cernita degli under mentre nella seconda e ultima parte ha alzato l’asticella tesserando elementi più esperti. L’unico assente sicuro per domenica è Di Francesco.

I BIGLIETTI

Ieri si è aperta la vendita libera anche dei biglietti del settore ospiti (curva est) al costo di 17,50 euro più un diritto aggiuntivo di prevendita. Nelle prossime ore si avrà una prima stima dei “coraggiosi“ tifosi carrarini che seguiranno la squadra in Calabria dove troveranno con tutta probabilità un ambiente caldissimo. Il Catanzaro, infatti, nella prima gara interna di campionato ha fatto registrare il sold out di presenze nei settori deputati alla tifoseria di casa facendo contare oltre 12.000 spettatori. Anche contro la Carrarese potrebbe ripetersi il tutto esaurito in considerazioni degli ultimi acquisti che hanno creato ulteriore aspettativa ed entusiasmo attorno alla squadra.