Carrarese, test probante. Dal Canto non si sbilancia: "Il Perugia ci somiglia, sarà un match equilibrato»

Vincere aiuta a vincere e l’adagio vale anche per la Carrarese. Le tre vittorie consecutive hanno creato un clima diverso all’interno dello spogliatoio come conferma il tecnico alla vigilia del match di Perugia (domani ore 18.30).

Dal Canto, sta notando una crescita di autostima nel gruppo?

"Siamo un po’ su di morale rispetto a 4 settimane fa, quello sì, ma devo dire che c’è sempre stata una consapevolezza data dalla bontà delle prestazioni fatte anche nei periodi in cui non abbiamo vinto. Poi è normale che i risultati spostano i giudizi sulle partite".

Dopo 14 giornate si sente di ridurre le favorite? Tra queste dove mette il Perugia?

"Il Perugia è una retrocessa dalla B e solo per questo rientra di diritto tra le squadre votate a un campionato di vertice. Dati alla mano ci sta riuscendo, perché è un punto sotto a noi. Siamo entrambe nel gruppone che insegue le prime due. E’ ancora troppo presto, però, per togliere qualcuno. L’anno scorso ad esempio il Gubbio girò a 39 punti poi è arrivato un punto dietro a noi".

Cosa può dirci degli umbri?

"Il Perugia è una buonissima squadra guidata da un ottimo allenatore. Noi e loro siamo molto simili negli approcci alle gare, pur con moduli diversi. Subiamo poco e segniamo poco, siamo due squadre molto equilibrate che tentano di arrivare al risultato gestendo le partite dal punto di vista tecnico, quando ci riescono, e provando a recuperare il pallone prima possibile. Prevedo una partita equilibrata".

Con Francesco Baldini siete molto amici. Cosa si fa in questi casi? Ci si parla o no prima della gara?

"Non è un problema quello, ci siamo sentiti ugualmente poi domani ognuno naturalmente farà per sé. Siamo cresciuti al settore giovanile ed eravamo più grandicelli alla Juve. C’è un ottimo rapporto tra noi e ci vediamo spesso. Siamo sufficientemente vicini e abbiamo amici comuni oltre al fatto che essere cacciatori ci aiuta a vederci più spesso di quanto lo faremmo solo per l’aspetto calcistico".

Come stanno gli azzurri?

"Cicconi è pienamente recuperato. Lo stesso Schiavi fondamentalmente, anche se dovrò capire che autonomia ha. Di Gennaro ha una contusione alla caviglia ed è da valutare. Capezzi e Grassini li riavrò dopo la sosta. Giannetti è a posto mentre Morosini è sempre out per problema al soleo ma non si tratta di niente di grave".

Gianluca Bondielli