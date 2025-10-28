Carrarese Test verità al “Manuzzi“ di Cesena. Hasa non recupera, coperta corta in mediana

La fame di punti e di gloria della Carrarese verrà messa a dura prova questa sera allo stadio Dino Manuzzi nella sfida contro la seconda forza del campionato. Gli azzurri ci arrivano forti di cinque risultati utili consecutivi e reduci dall’esaltante successo contro il Venezia. Tra le due squadre i punti di differenza in classifica sono soltanto tre. La Carrarese fin qui è imbattuta in trasferta dove ha battuto lo Spezia e pareggiato con Catanzaro, Empoli e Pescara. Il Cesena, invece, non ha ancora vinto tra le mura amiche nelle tre gare interne disputate. E’ inutile dire che sul match di stasera peseranno inevitabilmente le fatiche di sabato.

Non ce la fa Hasa che contro il Venezia è dovuto uscire per un problema al ginocchio che verrà valutato meglio nelle prossime ore. Restano out anche Parlanti e Calabrese. In mezzo al campo la coperta è un po’ corta. Calabro chiederà sicuramente di fare gli straordinari a Schiavi e Zuelli. Il reparto potrebbe essere completato da Bozhanaj, per cercare di recuperare subito l’albanese dopo la sostituzione lampo di sabato, o lanciando dal primo minuto Rubino, su di giri dopo il primo gol in Serie B.

Ci sono anche soluzioni alternative come Melegoni o Belloni impiegato mezzala. Dietro potrebbero giocare gli stessi con Ruggeri eventuale new entry. Sugli esterni visto quanto ha speso Zanon non è escluso un suo turno di riposo e l’impiego sulla corsia di destra di un Bouah dimostratosi sempre affidabile nelle occasioni che è stato chiamato in causa. Stesso discorso per Belloni che anche col Venezia è sembrato bello carico e reattivo e potrebbe far rifiatare Cicconi. In avanti, infine, potrebbero ripartire Finotto ed Abiuso. I due magari non saranno dei cecchini infallibili sotto porta ma formano una coppia d’attacco davvero ben assortita e funzionale alla squadra.

La tentazione per il tecnico di Melendugno potrebbe essere quella di dare una chance da titolare a Filippo Distefano, premiato dalla lega di Serie B come MVP della scorsa giornata secondo i dati Opta. La punta classe 2003 ha fornito un assist e segnato un gol subentrando a gara in corso, cosa che era riuscita in questo campionato in precedenza solo a Di Nardo. Distefano vanta un singolare primato. E’ il giocatore che nelle ultime tre stagioni di serie B ha segnato più gol nei minuti di recupero: quattro. Quello siglato al minuto 95’07“ contro il Venezia è il secondo gol più tardivo di questa stagione.