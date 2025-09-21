Carrarese Torna Schiavi contro l’Avellino. Problemi di abbondanza a centrocampo

Contro l’Avellino per mantenere l’imbattibilità e continuare la striscia positiva. Sa bene la Carrarese cosa vuole ottenere dalla gara interna contro l’Avellino. Mister Calabro ha avuto risposte importanti dai suoi ragazzi in queste prime tre giornate e deve cercare di tenerne elevato il livello di concentrazione e di rendimento. Si ripartirà probabilmente dalla formazione che ha fatto bene a Catanzaro ma coi rientri di Schiavi e Torregrossa che aumenteranno la competitività interna ed accresceranno le possibilità di scelta.

"Ho le idee chiare su come affrontare l’Avellino – ha anticipato il tecnico di Melendugno senza scendere naturalmente nei particolari –. Quella di poter modificare l’assetto o di partita in partita o all’interno della stessa gara è sempre stata una nostra forza da quando sono qua io. Possiamo giocare con tre centrocampisti puri o con uno di squilibrio o con due centrocampisti e due uomini che vanno negli interspazi con una punta di profondità. Già in serie C avevamo potuto permetterci di avere queste soluzioni cambiando più volte".

E’ difficile pensare che il recuperato Schiavi non sarà subito della partita. In questo caso chi sarà a fargli spazio? Forse Hasa per riproporre la stessa mediana vittoriosa del derby? Bozhanaj per un centrocampo meno “squilibrato“? Riposerà Zuelli? Chissà. Di sicuro è contento Calabro di avere questo tipo di problemi. "In quel reparto ho la possibilità di scegliere dall’inizio e a partita in corso – ha spiegato l’allenatore salentino – è questo sarà un bel vantaggio soprattutto quando dovremo fare i conti con tre partite in una settimana".

Più in generale sembra un falso problema per Calabro anche quello della scelta della miglior formazione. "Le cinque sostituzioni hanno cambiato il calcio – ha sentenziato –. Con la possibilità di fare tutti questi cambi non è detto che un allenatore metta la miglior formazione all’inizio. Il fatto che un calciatore giochi o non giochi dal primo minuto è poco indicativo. A volte strategicamente si pensa anche di mettere la miglior formazione in determinati momenti della partita dove magari gli avversari si possono cogliere in maggiore difficoltà".

Insomma, chi partirà dalla panchina non dovrà demoralizzarsi perché potrebbe essere proprio lui a deciderla entrando in corsa. Le alternative, come detto, non mancano in nessun reparto. In difesa c’è un elemento dell’esperienza e del valore di Salamon che sta aspettando che arrivi il suo momento all’ombra di un trio che sta sbagliando poco o nulla. In attacco Finotto ed Abiuso, al di là del gol che ancora manca, stanno interpretando al meglio il ruolo di guastatori generosi ed implacabili. Se ci sarà bisogno di caratteristiche diverse, più velocità o qualità nello stretto, i vari Sekulov, Arena, Distefano, Accornero e Rubino sono pronti all’uso.