Carrarese Trasferta ad alto rischio a Catanzaro: "Avversari forti e sostenuti da un ambiente caldo"

Riparte dalla difficile trasferta di Catanzaro il cammino della Carrarese nel campionato di serie B. Antonio Calabro in conferenza stampa ha avvertito sulle insidie che nasconde la sfida con la sua ex squadra.

Che difficoltà si aspetta di trovare a Catanzaro?

"Quelle che nascono dall’affrontare una squadra forte e allenata bene che sarà accompagnata da un ambiente caldo. Stiamo parlando di una compagine che può contare su elementi, sia già conosciuti che nuovi, di valore. Il Catanzaro, non dimentichiamocelo, è reduce da due semifinali playoff".

Pensa che la sconfitta al Ceravolo dello scorso anno abbia lasciato degli insegnamenti?

"Più esperienza accumuliamo lungo il cammino e meglio è. Chi ha giocato quella partita sicuramente ha imparato qualcosa sull’ambiente che troverà mentre la forza degli avversari già la conoscevano. L’anno scorso nella ripresa non fummo all’altezza ma il primo tempo finì 1 a 1".

A cosa vi sono servite queste due settimane di sosta?

"Ne abbiamo approfittato più che altro per dare informazioni tattiche ai giocatori arrivati da poco per avvicinarli a chi sta qui già da inizio anno o da più tempo. Abbiamo ripristinato un po’ di energie fisiche e rimesso un po’ di benzina".

Che tipo di condizione hanno acquisito i nuovi?

"Condizioni tali da rendersi disponibili, chi più chi meno. L’utilizzo degli ultimi arrivati deve sempre essere fatto con le proporzioni giuste, al momento giusto. Abbiamo situazioni diverse da valutare: qualcuno non gioca da tanto tempo e si è soltanto allenato, qualcun altro ha fatto tutto il ritiro ma non ha fatto partite, altri ancora hanno giocato ma poco".

Quali sono le defezioni in organico?

"Restano fuori Schiavi e Torregrossa che a meno di intoppi dovrebbero tornare disponibili per la gara successiva. Si è fermato anche Belloni mentre Distefano è rientrato e sarà gradualmente a disposizione".

Questo campionato le sta sembrando più facile o difficile del precedente?

"Più difficile. Basta vedere chi è retrocesso dalla Serie A. Ci sono squadre come Monza e Venezia che hanno mantenuto la stessa struttura. Anche le squadre che sono salite erano tutte formazioni che stavano in serie C per caso. Il Padova ha tanta esperienza in questa categoria così come l’Avellino ma la stessa Virtus Entella aveva già fatto la B per più anni mentre il Pescara è una società storica con trascorsi anche in Serie A".

Come sta prendendo la squadra il fatto che i lavori allo stadio non sono ancora partiti?

"Io ci ho messo una pietra sopra ed ho chiesto anche ai ragazzi di fare altrettanto. E’ una cosa di cui non vogliamo più neanche parlare. Noi ci concentriamo solo sul rettangolo verde. Abbiamo già avversari forti da combattere e non possiamo pensare ad altri che non abbiano una casacca diversa dalla nostra. Le cose che non riguardano il campo abbiamo deciso di accantonarle".