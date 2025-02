Carrarese Tre punti per riprendere il cammino. Serve una vittoria contro la Salernitana

Una partita per rilanciarsi, per riprendere quel cammino così incredibile nel 2024 ma interrottosi bruscamente nel nuovo anno. La Carrarese aspetta ancora di fare il primo punto in questo 2025, meglio sarebbero tre, e ci proverà contro una Salernitana che è più inguaiata di lei. Serve un’altra grande prestazione sul proprio campo, di quelle a cui la Carrarese ci ha abituati anche nel recente passato superando ad esempio corazzate come Pisa e Palermo. A darle supporto ci sarà uno stadio dei Marmi gremito interamente o quasi. Ieri erano rimaste alcune centinaia di biglietti a disposizione e ci sarà anche tutta questa mattina per provare ad esaurirli. Il settore ospiti, invece, è stato completamente riempito nei suoi 620 posti senza che sia stata accordata un’ulteriore deroga.

Per tornare a fare un risultato positivo mister Calabro potrebbe operare alcune modifiche alla formazione schierata a Cosenza. In difesa sta bene Guarino, uscito solo per precauzione in Calabria e pronto a riprendere il suo posto in mezzo alla difesa azzurra. Dovrebbe essere lui a prendere in consegna il temuto Cerri in una sfida…ad alta quota. Il dubbio è sul braccetto di destra dove a Illanes, non impeccabile nelle ultime uscite, potrebbe essere preferito Oliana.

Un’altra possibile staffetta dovrebbe concretizzarsi a destra con Zanon in vantaggio su Bouah. In mezzo al campo bisognerà vedere se il tecnico salentino continuerà a puntare sulla coppia Schiavi-Giovane o effettuerà qualche correttivo. Zuelli e l’ex Capezzi così come il nuovo arrivato Milanese potrebbero rappresentare dei validi sostituti. In avanti è scontato solo l’utilizzo di Cherubini, imprescindibile per dribbling e velocità.

Come secondo trequartista sin qui non ha convinto Melegoni. Non gli venisse data la chance di partire titolare per la terza volta di fila ecco che potrebbe toccare ad un altro dei nuovi, Manzari o Torregrossa, fare il debutto dal primo minuto. Per l’italo-venezuelano sarà un match dal sapore particolare, così come per il portiere Fiorillo, visto che entrambi della Salernitana sono freschi (e magari anche un po’ avvelenati) ex. Come terminale offensivo, infine, nell’ottica dell’alternanza stavolta potrebbe spuntarla Cerri con Finotto pronto a subentrare nella ripresa.

Al di là di quali saranno le scelte iniziali come sempre saranno fondamentali anche i cambi. Calabro ormai ci ha abituato a sfruttare sempre tutte le sostituzioni a sua disposizione.