Carrarese Troppi gol subiti: "Nessuna flessione fisica"

E’ arrivata la seconda sconfitta stagionale per la Carrarese di Antonio Calabro che, però, sembra essere frutto più di episodi sfortunati che di un’inferiorità rispetto al Cesena.

Mister, come avete preso questa battuta d’arresto? "Lascia l’amaro in bocca soprattutto per l’episodio del rigore che non è chiaro neanche rivedendolo a mente fredda e che nasce comunque da un’azione dove c’era stata una spinta a due mani su un nostro giocatore. Abbiamo preso un secondo gol che non dovevamo prendere in una situazione dove eravamo equilibrati, a difesa schierata. La prestazione, però, c’è stata e da quella dobbiamo ripartire".

Come sta la squadra dopo le due gare ravvicinate? "A livello fisico non ho riscontrato nessuna flessione perché chi ha giocato ci ha garantito una prestazione ottimale. Abbiamo in alcuni reparti la necessità di stringere i denti ma ogni partita c’è la possibilità di mettere in campo la formazione migliore".

Che ci può dire di questo Frosinone rivelazione? "Alvini gli ha dato un’identità ben chiara. E’ una squadra forte nelle ripartenze che ha nei tre attaccanti giocatori di gamba, bravi a ribaltare il campo. E’ una squadra piena d’entusiasmo che ti viene a prendere a uomo senza darti la possibilità di avere tanti tempi di gioco. Dovremo essere attivi, svegli e vincere i duelli".

Com’è la situazione degli infortunati? "Il problema di Hasa non è serio ma non ci consente di averlo disponibile nell’immediato. Parlanti e Calabrese sono in ripresa e vedremo nelle prossime ore se potranno essere convocati sabato".

La preoccupano i tanti gol subiti? "E’ un aspetto che non mi piace e fa da contraltare alle reti fatte. Dobbiamo cercare di mantenere quei numeri in fase realizzativa diminuendo quelli presi. A difesa schierata noi siamo sempre stati arcigni e granitici. Lo scorso anno avevamo fatto 10/11 clean sheet ed anche quest’anno avevamo iniziato bene. Spero sia solo uno di quei momenti che capitano. Mi da fastidio la tipologia dei gol presi. Un conto è prenderli per la bravura degli avversari e un altro per mancanza di attenzione. C’è da accorciare prima, avere coraggio nel tenere le distanze giuste, essere bravi a non farsi saltare, a non far mettere il cross e a non far calciare in porta, a marcare in area di rigore".

Contro il Cesena è tornato titolare Melegoni. E’ stata una delle sue migliori gare? "Sono contento per lui perché è andato in tribuna e in panchina senza mai giocare ma non ha mai mollato ed è stato sempre presente e partecipe. A gennaio quando lo abbiamo preso eravamo convinti e lo siamo ancora delle sue potenzialità. Siamo i primi ad essere contenti della sua prestazione. Come lui in quel ruolo ci sono altri giocatori che nell’arco del campionato possono venir fuori con propensioni più offensive come Rubino, Bozhanaj, Arena e Accornero".