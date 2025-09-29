CARRARESE TUTTO CUORE. Pari pazzo nel derby a Empoli. Azzurri avanti e poi ribaltati. Ma nel finale ci pensa Finotto

EMPOLI

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Lovato, Guarino (83’ Curto), Oberatin; Elia, Ignacchiti, Ghion, Yepes (71’ Moruzzi), Carboni (59’ Ceesay); Saporiti (71’ Ilie), Shpendi (71’ Popov). A disp. Perisan, Ebuehi, Belardinelli, Tosto, Indragoli, Haas, Bianchi. All. Pagliuca.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese (71’ Ruggeri), Oliana (83’ Bouah), Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Bozhanaj (62’ Rubino), Cicconi (83’ Belloni); Sekulov (62’ Abiuso), Finotto. A disp.: Fiorillo, Garofani, Salamon, Melegoni, Parlanti, Accornero, Arena, Torregrossa. All. Calabro.

Arbitro: Di Marco di Ciampino; assistenti Preti di Mantova e Giuggioli di Grosseto; quarto ufficiale Zanotti; Var Prontera; Avar Del Giovane.

Marcatori: 15’ Zanon (C), 43’ Shpendi (E), 78’ Ceesay (E), 88’ Finotto (C).

Note: spettatori 7069 (di cui 1199 ospiti) per un incasso di 56.304 euro; angoli 2-2; ammoniti Zuelli, Ghion, Carboni, Bozhanaj, Sekulov; recupero 2’ e 5’.

EMPOLI – Un Carrarese tutto cuore è riuscita in extremis a concludere imbattuta il derby toscano rischiando addirittura di vincerlo nei minuti di recupero. Al Castellani si è assistito ad una sfida da "montagne russe" con continui capovolgimenti di fronte nel gioco e nel risultato. Gli azzurri hanno rischiato di prendere gol dopo appena 37“ con Bleve che li ha salvati sul tiro ravvicinato di Elia, armato da Carboni. Scampato il pericolo la squadra di Calabro è passata al contrattacco al 14’ con una rasoiata di Zuelli dal limite deviata in angolo da Fulignati. Dal corner è arrivato il vantaggio frutto di uno schema ben congegnato che ha liberato al tiro Zanon, partito dalle retrovie e ritrovatosi solo a centro area. Con l’Empoli poco presente ci ha provato l’arbitro ad accenderlo assegnando un rigore per un fallo di Schiavi che il var ha poi fatto revocare. Dal nulla al 43’ è arrivato il pari dei locali. Elia ha colpito il palo su un bel destro al volo da fuori e Shpendi si è trovato solo e libero di insaccare a porta vuota.

Nella ripresa l’Empoli è entrato in campo più determinato e Shpendi al 61’ ha impegnato Bleve con un colpo di testa. Il tempo al 63’ per un altro "abbaglio" di Di Marco, che ha decretato un rigore alla Carrarese con annessa espulsione di Lovato per fallo su Finotto per poi tornare sui propri passi con l’ausilio delle telecamere, e i padroni di casa hanno colpito col subentrato Ceesay al 78’ su tiro dal limite leggermente deviato da Imperiale. La Carrarese ha reagito da squadra vera. Al 79’ ha sfiorato subito il pari con Finotto imbeccato da Cicconi ma Fulignati si è opposto. All’88’ lo ha raggiunto proprio con Finotto, lanciato stavolta da Abiuso. Nel recupero poteva arrivare il clamoroso 2-3- ma Bouah si è incartato davanti al portiere (91’) e Rubini ha trovato sulla sua strada Fulignati (95’).

Gianluca Bondielli